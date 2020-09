200 hosteleros se manifiestan en Badajoz contra las restricciones en el sector

Ep

Unos 200 hosteleros se han manifestado por las calles del centro de la capital pacense convocados por la Asociación de Hostelería Badajoz contra las restricciones en el sector bajo el lema 'STOP al acoso', y para reclamar mesas de trabajo en las que analizar su problemática y buscar soluciones.



La manifestación se ha desarrollado de forma silenciosa y se ha dirigido en grupos de 10 personas desde la Plaza de San Atón a la Plaza de España, donde los representantes de dicha plataforma han presentado un manifiesto por registro ante el ayuntamiento de la ciudad, para concluir posteriormente en la Avenida de Huelva ante la Delegación del Gobierno.



En declaraciones a los medios, el presidente en funciones de la incipiente Asociación de Hostelería de Badajoz, José María Pérez, ha explicado que con esta manifestación quieren reivindicar sus derechos bajo el lema 'STOP al acoso', sobre el cual ha reconocido que es un tema "muy sensible", pero que "realmente" se sienten "acosados".



"Realmente nos sentimos acosados, nos sentimos que cada vez que hay un problema sanitario la solución que se ocurre es hacer un recorte en la hostelería; de todos los focos que se han producido en Extremadura a día de hoy no hay ninguno que haya tenido su nacimiento en ningún local de hostelería", ha defendido, para señalar que lo han "reconocido" el consejero de Sanidad, José María Vergeles, o la Consejería de Sanidad, desde la que "dicen que los focos son de índole de reuniones familiares o de fiestas incontroladas".



No obstante, como medidas adoptan "recortar la hostelería, será para que haya más reuniones familiares y será para que haya más fiestas incontroladas". "Esto ya no hay quien lo entienda", ha indicado Pérez, para quien, si les limitan el aforo al 40 por ciento o las condiciones de trabajo, "no" entienden por qué no les limitan también los impuestos o les exoneran del pago de impuestos y tasas.



Y es que, como ha señalado, no están en un mercado "libre" sino "condicionado" y una cosa es que puedan trabajar al 100 por cien y sus negocios vayan "bien, mal o regular" y otra es que les "impidan trabajar al 100 por cien", y les marquen el "tope de trabajo" y el "tope del 100 por cien de los impuestos".



Ante ello, ha recalcado que desde el pasado mes de marzo piden tener reuniones, mesas redondas y debates con las autoridades competentes, puesto que conocen sus problemas y son "conscientes" de que, entre todos, pueden presentar una batería de propuestas para trabajar de forma conjunta y encontrar la solución a un sector como el de la hostelería que se encuadra, además, en el de las pymes y autónomos.



"¿Sanitariamente hay un problema? Recortamos a la hostelería. ¿Presupuestariamente no nos llega el dinero? Le subimos la cuota a los autónomos", ha criticado, para preguntarse qué pasaría en el país si se hacen "objetores fiscales" y asegurar que quieren trabajar, que se les escuche y buscar soluciones para "hacer de la necesidad virtud" en un momento "histórico" para mejorar la hostelería de Badajoz y la ciudad.



PROPUESTAS DE LOS HOSTELEROS



En relación a las propuestas de los hosteleros, el representante de esta plataforma ha recalcado que tienen "muchas" y quieren debatirlas con las autoridades en torno a asuntos como unificar el sistema de veladores para hacer una ciudad "más digna" o que la cultura salga a la calle colaborando la hostelería y la gastronomía con los conservatorios o los grupos de teatro para que la ciudad esté "viva" y "se mueva".



Según las cifras que ha aportado, en Badajoz hay en torno a 700 empresarios de hostelería y alrededor de 3.000 empleos directos y otros 15.000 o 18.000 más empleos indirectos, además de mover en la ciudad 150 millones al año. "Creo que no es baladí el exigir una presencia y el que se nos tenga en consideración", ha reafirmado, para señalar que en la Asociación de Hostelería de Badajoz se integran unos 400 hosteleros.



MEDIDAS EXCEPCIONALES



Por último y a preguntas de los periodistas por su valoración ante las medidas excepcionales adoptadas en Badajoz para frenar los contagios por Covid-19 y la flexibilización de la interpretación de las mismas en materia de veladores, José María Pérez ha planteado que "no hay ninguna flexibilización" aunque la están "practicando", y que ha leído y "releído" el comunicado de la Consejería al respecto y ve que "se puede interpretar todo lo que uno quiera" porque "no dice absolutamente nada claro".



Sí que ha habido, en su opinión, una "buena colaboración" por parte del ayuntamiento en cuanto a la "flexibilización" de la intervención de la policía, y por último ha recalcado que "no" son "kamikaces": "sabemos que existe un problema y sabemos que una actuación negligente es el cierre de nuestros negocios, pero queremos buscar soluciones, queremos que se nos escuche".



"No puede ser de facto el 40 por ciento, ¿por qué? ¿Porque si hay el 41 ya entra el virus? ¿O a la una de la noche sale el virus a pasear? ¿O si somos diez no pasa nada, pero si somos 11 ya sí? Vamos a ver, hay que buscar soluciones", ha concluido, para detallar que, en el caso del ayuntamiento, han entregado el manifiesto por registro, y ante la Delegación y la Junta lo han mandado vía telemática.