Ponentes españoles, portugueses y chilenos debaten sobre contaminación lumínica en Badajoz

Ep.

Ponentes españoles, portugueses y chilenos participan en el I Congreso Transfronterizo de Contaminación Lumínica, que se celebra este jueves, día 24, organizado por el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, dentro de las acciones del proyecto europeo 'Globaltur_Euroace', en torno a los cielos nocturnos estrellados.



El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha inaugurado este jueves este Congreso Transfronterizo de Contaminación Lumínica, que se desarrolla por videoconferencia con ponencias especializadas sobre proyectos referentes nacionales e internacionales para la mitigación de la contaminación lumínica y la conservación de espacios que actualmente están libres de este tipo de contaminación.



En su intervención, Gallardo ha querido trasladar su "calurosa" bienvenida a todos los que participan de este congreso en su primera edición y, especialmente, a los ponentes de España, Portugal y Chile que intervendrán en este certamen que se desarrolla vía telemática dado que así lo "obliga" la crisis sanitaria por la Covid-19.



No obstante, ha considerado que durante el certamen, los participantes tendrán la oportunidad de conocer las "maravillas" de la comunidad extremeña, de la mano de este congreso "innovador" y "pionero" en cuya organización colabora Portugal, y acerca de lo cual ha puesto en valor que hacer cosas con el país vecino "siempre tienen un atractivo muy especial", al ser dos territorios hermanos unidos por proyectos europeos de "gran relevancia" como la región Euroace.



CIELOS NOCTURNOS COMO RECURSO TURÍSTICO



"Tenemos una tierra sorprendente por las bondades que ofrece, más en estos tiempos de aislamiento y de distancia como consecuencia de la pandemia, y uno de nuestras bondades, sin lugar a dudas, es los cielos nocturnos", ha planteado Miguel Ángel Gallardo, para quien estos últimos deben ser aprovechados como recurso turístico.



De este modo, ha planteado que, tras la crisis sanitaria, vendrán nuevas oportunidades "a otras formas de hacer turismo" y que, en Extremadura, "las estrellas están al alcance de nuestra mano", acerca de lo cual ha detallado que en el mapa lumínico de España llama la atención "especialmente" la zona de oscuridad en la esquina suroeste que se corresponde con la provincia pacense, "idónea" para practicar el astroturismo en el Gran Lago de Alqueva que comparten España y Portugal.



Desde el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la diputación y la Junta, ha continuado, trabajan en el marco estratégico 'Extremadura, buenas noches' que, como ha explicado, pone en valor los cielos extremeños que no están contaminados lumínicamente y que pueden ser un recurso turístico "valorado y atractivo" en unos tiempos en los que, cada día, se pone más en valor el descanso, la tranquilidad, el espacio y la gastronomía.



El presidente de la diputación ha añadido que si todo eso se acompaña de noches "limpias", "estrelladas" y "diferentes" solo se puede encontrar "con gran intensidad" en la provincia de Badajoz, por lo que debe ser aprovechado, además de formar parte el turismo astronómico de una "oportunidad" para la población rural.



"Este primer congreso pretende ponerlo en valor", ha incidido Gallardo, que ha deseado que a lo largo del congreso transfronterizo los participantes puedan disfrutar de estos recursos que, por otro lado, fueron un elemento "sustancial" para la declaración de La Siberia como Reserva de la Biosfera, y cuyos cielos estrellados le permitirán lograr proyectos de carácter sostenible y que van a impulsar "un mayor bienestar".



"Patrimonio histórico, cultura, sumado a dos recursos imprescindibles como son el agua y los cielos estrellados conforman el maridaje perfecto para un futuro de nuevos nichos de empleo y de nuevas oportunidades, basado fundamentalmente en la economía verde y circular", ha concluido Miguel Ángel Gallardo.



PONENCIAS ESPECIALIZADAS



El Congreso de Contaminación Lumínica contará con ponencias especializadas sobre proyectos referentes nacionales e internacionales para la mitigación de la contaminación lumínica y la conservación de espacios que actualmente están libres de este tipo de contaminación, protegiendo los ecosistemas, mejorando la salud de los ciudadanos y su descanso, y creando nuevas oportunidades turísticas que generen nuevos nichos de empleo verde basados en economía verde y circular.



El evento está dirigido a los actores involucrados en esta tarea, tales como representantes y técnicos municipales, provinciales y regionales, colectivos profesionales de la iluminación como ingenieros, arquitectos o físicos, así como aquellos actores del sector del turismo que conocerán los recursos turísticos asociados al cielo nocturno.



También a la ciudadanía en general, que podrá conocer de primera mano los efectos de la contaminación lumínica y las iniciativas que se están llevando a cabo para la recuperación del entorno con unas condiciones lumínicas óptimas. Además se dirige a todos los profesionales de la región Euroace.



Algunas de las instituciones de las que proceden los ponentes son el Instituto Astrofísica de Canarias, Universidad Complutense de Madrid, Escola Superior de Saúde del Insituto Politécnico do Porto (Portugal), Universidad Santiago de Compostela, Universidad de Valparaíso de Chile (Chile), Observatorio Hispano-Alemán de Calar Alto (Ubicado en Almería), Agencia Estatal del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Universidad de Murcia, Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz.