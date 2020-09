Corpham recuerda que la fábrica de baterías de Badajoz "no necesita tener una mina anexa"

La empresa española de explotación de recursos de litio Corpham ha recordado este lunes que la fábrica de baterías de litio proyectada en Badajoz "no necesita una mina en sus alrededores para que pueda salir adelante", y más "teniendo en cuenta el impacto medioambiental negativo" en la región que produciría el proyecto de la mina de litio proyectada en San José de Valdeflórez, en la ciudad de Cáceres.



Así se ha pronunciado Corpham en una nota de prensa, en la que ha recordado que la Comisión Europea se pronunció el pasado 3 de septiembre públicamente por primera vez sobre el proyecto de la mina de litio de Valdeflorez, cuando el representante de la Dirección General de Crecimiento de la Comisión, Peter Handley, apuntó las dos condiciones para que el proyecto salga adelante, que son "que cumpla todas las normas y requisitos medioambientales europeos y que haya una aceptación social".



Por tanto, ante esta situación, la promotora de la fábrica de litio apunta que "parece que, de momento, no se cumplen ninguno de estos requisitos", por lo que el presidente de Corpham, Antonio Luna, ha explicado que "la extracción de litio en Extremadura es un proyecto dañino para el medio ambiente por la necesidad de moler millones de toneladas de roca para separar el litio, ya que debería hacerse a partir de macizos rocosos de pegmatita, un tipo de roca que se encuentra presente en toda Europa".



A esto se suma, según ha dicho Luna, la reiterada negativa del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que se ha mostrado convencido de que el proyecto, impulsado por la mercantil australiana Infinity Lithium "está cada día más lejos" y "no va a salir adelante".



Asimismo, asegura la empresa que el alcalde mostró su apoyo a un total de 134 organizaciones, entre las que se encuentran la plataforma Salvemos la Montaña, que presentaron una carta a la Comisión Europea donde indicaban el enorme impacto negativo sobre la salud, el medio ambiente, los aspectos sociales y económicos de la ciudad y alrededores.



Ante este panorama, Corpham explica que 'Jazmín II', ubicada en el Salar del Hombre Muerto (Argentina), y de la que posee el 100 por ciento de los derechos mineros, es considerada una de las reservas de litio más importantes de la región, y concentra el 85 por ciento de las reservas de litio conocidas en el mundo.



Y es que con un tamaño 5.000 superior a cualquier yacimiento en España, esta reserva está situada a 4.000 metros sobre el nivel del mar y "alejada a más de 800 kilómetros de cualquier entorno sin incidir en posibles daños ambientales y sociales", precisa Corpham.



Por eso, el presidente de Corpham comunicó a principios de septiembre que "el único interés de la compañía y personalmente el suyo como extremeño, es que se respete el entorno y no se rompa el equilibrio natural de la región", tras lo que ha dejado claro que "no existe ningún tipo de interés comercial, ya que en el mercado del litio hay mucha más demanda que oferta y todo el litio está vendido", ha dicho.



Cabe destacar que esta alternativa llega como posible solución para proteger la Sierra de la Mosca (Cáceres), que según ha indicado el propio alcalde de la ciudad es "prioritario", a lo que ha añadido que "el proyecto industrial minero de litio San José Valdeflórez es nocivo por el lugar donde se quiere ejecutar", concluye.