Las obras de rehabilitación de Santa Catalina de Badajoz podrían concluir en septiembre

Las obras de rehabilitación de la antigua Iglesia de Santa Catalina de la ciudad Badajoz, situada junto a la Concejalía de Cultura y el Museo Luis de Morales, podrían concluir a final de septiembre para su futuro uso como espacio cultural multiusos en pleno Casco Antiguo.



Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, tras recorrer estas obras de un proyecto que, como ha manifestado, pone de manifiesto la intensidad de la historia de la ciudad, "por la cual la mayoría de los ciudadanos de Badajoz nos tenemos que sentir profundamente orgullosos del papel que hemos jugado a lo largo de la historia".



De este modo, ha resaltado el "esfuerzo" a la hora de poner en valor el patrimonio de la ciudad para el disfrute de quienes viven en ella y para sus visitantes, como es el caso de esta iglesia que, como ha recordado, "hasta hace nada" ha sido un viejo almacén utilizado hace años para almacenar cemento o materiales de obra y más recientemente como almacén complementario de un negocio de hostelería que había junto a la misma.



Sin embargo y dado que esta iglesia está situada junto al "magnífico claustro" que hoy en día es sede la Concejalía de Cultura, con la que además está conectada, "esto no podía acabar aquí" y "tenía que ser una manzana con una potencia superior", razón por la cual el ayuntamiento decidió en su momento comprarla para poderla rehabilitar y ya la primera vez que se abrió con motivo de una 'Noche en blanco' "nos sorprendió creo que a todos" tras el arreglo de sus cubiertas, que estaban "absolutamente en mal estado y que provocaba el deterioro todavía mayor del edificio".



Fragoso ha recordado que se han tenido que buscar recursos para acometer esta obra cuyo presupuesto ha cifrado en más de 1,2 millones de euros "entre unas cosas y otras" para recuperar y poner en valor el patrimonio de la ciudad, así como para añadir "un recurso más" a la cultura en el Casco Antiguo como un espacio cultural multiusos para la ciudad, situado además junto a la Plaza Alta y la subida a la Alcazaba por la Puerta del Capitel.



Así, se ha mostrado "convencido" de que se tratará de un espacio en el que "en un futuro se va cocer gran parte del movimiento cultural de la ciudad", y ha recalcado que, pese a estar inicialmente en ruinas, estos trabajos de rehabilitación permiten descubrir una iglesia policromada con restos funerarios aparecidos durante las obras y, en concreto, se puede ver una reproducción de los esgrafiados que podían recorrer la misma decorando sus paredes.



También se podrá ver toda la estructura de los yacimientos encontrados con cadáveres de la gente que en su momento fue enterrada en la misma, cuya cripta y algunos de los restos se podrán ver a través de una claraboya en esta iglesia, en la que se prevé instalar paneles explicativos sobre el papel del templo y el convento en su conjunto.



PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS



Interpelado por la conclusión de las obras, ha subrayado que la planificación es que a finales de septiembre esté acabada la obra, pero que cuando se habla de patrimonio y arqueología "en cualquier momento" puede sufrir alteraciones, sobre lo cual ha recordado que habría acabado antes si no se hubiesen hallado restos arqueológicos del subsuelo que obligaron a parar la obra, y a investigar y documentar, "porque evidentemente no se trataba de cerrar, de tapiar un espacio que evidentemente tenía y guardaba una parte muy importante de la ciudad".



Sobre este espacio multiusos conectado con la Concejalía de Cultura, ha avanzado que podría "valer para muchas cosas" y ha puesto como ejemplo que cuando se pone en marcha la exposición de pintura y escultura de los Premios Ciudad de Badajoz el Museo Luis de Morales "se queda chico" o que en la 'Noche en blanco' podría albergar otros usos o ser un espacio abierto programación y actividades culturas, además de para el "uso y disfrute" de visitante a este espacio "singular y de interés".



Igualmente, ha recordado que, en su momento, en el proyecto presentado para que estos trabajos se acogiesen al 1,5 por ciento Cultural se incluyó una dotación de equipos que pudieran apoyar y recrear a través de audiovisuales cómo fue en su momento, y que, aunque el Ministerio "lo sacó fuera porque no lo considera partida subvencionable", desde el ayuntamiento no renuncian a complementar Santa Catalina con dichos "modernos sistemas audiovisuales que permitan en algún determinado momento recrear lo que podía haber sido, lo que fue la riqueza de esta propia iglesia".



Por último y a preguntas sobre cuándo podría abrir al público, no ha podido aportar fechas, aunque sí ha barajado que, una vez se recepcione la obra, las concejalías de Cultura y Turismo lo organizarán como un espacio más de las aperturas de monumentos en fines de semana para que la gente pueda conocerlo.