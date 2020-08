La UCO hace gestiones "pendientes de hacer" en domicilio de Manuela Chavero en Monesterio

Ep.

La Unidad Central Operativa (UCO), junto a personal del servicio de Criminalística de la Guardia Civil y en colaboración con la Comandancia de Badajoz, ha llevado a cabo en la mañana de este jueves, día 27, una serie de gestiones "que estaban pendientes por hacer" en el domicilio en Monesterio de Manuela Chavero, la vecina de dicha localidad pacense que desapareció hace cuatro años.



En declaraciones a Europa Press, fuentes de la UCO han explicado que "no hay novedades" y que "simplemente" se ha llevado a cabo este miércoles, a partir de las 10,00 horas, en el domicilio de Manuela donde desapareció "una serie de gestiones que estaban pendientes por hacer".



"Una inspección también nueva pero nada precipitado por ningún hecho concreto", han indicado las mismas fuentes, que han resaltado que "estaban pendientes de llevarse a cabo" y se han hecho "cuando se han podido hacer en coordinación con los juzgados que lleva el tema".



Del mismo modo, han agregado que, en función de los resultados de dichas gestiones, podrían llevar "nuevas actuaciones", pero que "no hay previsto" este jueves ningún rastreo en el monte "ni nada por el estilo".



Finalmente y sobre la investigación en torno a la desaparición de Chavero, la UCO ha resaltado que "no ha cesado" y que siguen trabajando en la misma "con mucho interés", en relación a lo cual ha confiado en su pronta resolución y que "acabará saliendo" y ha abundado en que "ahí está la UCO dándolo todo", aunque "hay veces que se cruzan las cosas".