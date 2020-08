Mister International Spain 2020 resta importancia a burlas en redes por su aspecto físico

Ep.

El badajocense Manuel Romo, recientemente elegido Mister International Spain 2020, ha restado importancia a la polémica surgida en las redes sociales a raíz de la publicación de una foto suya, sobre lo cual ha reconocido que se lo ha tomado "muy bien" y "sin mayor polémica".

"La verdad es que lo he vivido muy bien, yo siempre digo que tengo un humor muy espontáneo, siempre estoy haciendo bromas, siempre me tomo las cosas con filosofía y, realmente, cuando empezó la polémica fue justo el sábado y el día antes había terminado la gala nuestra", ha señalado Romo, a preguntas de los periodistas por dicha polémica, surgida en las redes sociales a raíz de la publicación de la imagen elegida para su presentación pública tras alzarse como ganador de dicho certamen, por la que ha recibido burlas y mofas por su aspecto físico.

Al respecto, ha agregado que "muchos" compañeros, amigos y familiares le trasladaron en ese momento que le estaban "defendiendo". En ese momento, les dijo que "son comentarios", que la gente "puede tener una opinión u otra" y que "no" quería verlo.

"Como decía, que me pasen los 'memes' que es de lo que yo me río, y me lo he tomado muy bien y también mi familia se lo ha tomado muy bien, así que sin problemas y sin mayor polémica ninguna", ha apuntillado.

Así lo ha señalado Mister International Spain 2020 en una rueda de prensa en las Antiguas Casas Consistoriales en la que ha sido recibido por la alcaldesa accidental, Blanca Subirán, acompañados del presidente de Mister Mundo y Mister Internacional y de Miss Universo, Miss Internacional y Miss Mundo de España, Cres del Olmo.

Por su parte, Blanca Subirán ha felicitado a Manuel Romo por su victoria en Mister Internacional España y le ha deseado "lo mejor" de cara al certamen internacional y en su carrera profesional como modelo.

Sobre dicho título, ha puesto en valor que es una manera de visibilizar "no solo su persona y su profesión", sino también a la capital pacense dado que, en estos meses de presentación de su candidatura, "ha puesto a la ciudad de Badajoz en el centro de las redes sociales" y de España.

"Ya después de ganar el certamen más aún", ha apuntillado Subirán, que ha recordado la relación de Romo con la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), donde ha hecho sus prácticas este badajocense con el doble grado de Dirección y Administración de Empresas y Derecho.

Asimismo, ha comentado que Romo inició sus ganas de dedicarse al mundo de la moda en un certamen celebrado en la Feria de la Belleza de Ifeba, la gala Top Man y Top Woman que "evidentemente ganó", y se ha referido a la colaboración de los diseñadores Laura Manuela y Marcelino Trigo, ganadores del certamen de jóvenes diseñadores de moda de dicha Feria de la Belleza que han realizado el diseño del traje regional con el que Romó defendió a Extremadura.

"AL FINAL SE VINO PARA CASA EL PREMIO"

"Pues nada, al final se vino para casa el premio", ha abundado Manuel Romo, "después de todo el año de constancia, de gran trabajo, de rutina, que no solo conlleva un aspecto físico como muchos piensan, sino es toda una estrategia, una preparación, estudiar temas de protocolo, de redes sociales...", por lo que lo ha tildado como un "año muy intenso que te preparas a conciencia" y en el que ha tenido la "suerte" de contar con "muchísimas" empresas o gente que le ha apoyado.

Por ello, ha valorado que dicho trabajo "ha sido compensado" y se ha mostrado "súper orgulloso" de poder representar a su comunidad y, si se lo permiten, ser "el abanderado de Extremadura allá donde vaya".

Finalmente, ha tomado la palabra Cres del Olmo, que ha afirmado que para la organización de Mister Mundo y Mister Internacional y de Miss Universo, Miss Internacional y Miss Mundo de España que preside es un "placer" estar en Badajoz y que tenían que apoyar a Manuel Romo y visitar la ciudad para este recibimiento, similar al realizado en su momento en Almería con la nueva Miss Mundo España, Ana García.

Como ella, ha continuado, Manuel representará a España en el certamen internacional que "todavía" carece de fecha de celebración al haberse aplazado a 2021 este tipo de concursos a nivel mundial, y lo ha calificado como un "gran candidato".

"Esperamos que a nivel nacional tenga mucha relevancia, la está teniendo ya en lo que es la prensa nacional", ha concluido Cres del Olmo sobre el primer extremeño nombrado "guapo nacional" y que lleva "abanderada Extremadura allí a donde vaya".