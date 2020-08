El PSOE de Badajoz pide la retirada de la exposición de PHotoEspaña del Puente de Palmas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido este lunes la retirada de la exposición de PHotoEspaña del Puente de Palmas por el "mal estado" que presenta, como el hecho de que, a falta de una semana para finalizar la muestra, la mitad de las fotos "están deterioradas o han desaparecido".

Así pues, a través de una nota de prensa, el PSOE ha recordado que la exposición "Desde mi balcón" se inauguró en el Puente de Palmas "sin apenas trascendencia" el 24 de junio pasado para recoger una selección de 50 fotos realizadas por los pacenses durante el confinamiento y seleccionadas por PHotoEspaña.

Dos días después, según ha puntualizado, los socialistas alertaron de que la ubicación no era buena, de su mala visibilidad y de que las inclemencias meteorológicas y el viento podrían deteriorarla de forma acusada.

"El lunes 29, ante la que se avecinaba, se quitaron todas las fotos para mejorar la sujeción pues ya habían empezado a estropearse las lonas. Al día siguiente volvieron a instalarse en el Puente de Palmas con el doble de remaches", ha aseverado.

No obstante, los socialistas han lamentado que a partir de entonces "ocurrió lo esperado": "un imparable deterioro de las fotos y el mirar para otro lado de la Concejalía de Cultura. Todo menos reconocer un error de manual: ubicación equivocada con bajo mantenimiento".

Por todo ello, el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, siente que "no se han hecho bien las cosas". "Yo no pido que nos den la razón, pero muchas veces la tenemos y creo que el tripartito se equivoca al no atender ni considerar nuestras iniciativas", ha sostenido.

Y es que, según sus palabras, la exposición tal y como está debe ser retirada este lunes en lugar de esperar al 31 de agosto, dado que los elementos expositivos eran 50 y ahora hay 40 "y solo eso sería motivo para cancelarla, porque la exposición es un conjunto y esa unidad ha desaparecido".

Además, ha expuesto que hay otras 16 fotos o lonas en "mal estado", de manera que la mitad de la exposición está "malograda, estropeada" y, aunque "podía haber sido un éxito de exposición", "ha pasado sin pena ni gloria porque la Concejalía de Cultura no ha tenido ni el tacto ni el suficiente interés por cuidarla".

Por todo ello, el PSOE ha hecho hincapié en que llegar a este punto donde 10 fotos han salido volando por el río abajo y otras 16 están dañadas "solo se debe a la 'cabezonería' de la concejala de Cultura que no ha querido o no ha sabido imprimir la consideración que debe a una exposición que, por otra parte, es la única actividad que ha sido 100 por cien municipal en este verano", concluye la nota.