PSOE Badajoz reclama reparación suelo de paderad del puente de Puerta del Pilar

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido al concejal de Medio Ambiente que repare el suelo de madera del puente de Puerta del Pilar.

Además, espera que el equipo de gobierno "cumpla con su palabra" y elimine este año los cuadros eléctricos adosados a Puerta Trinidad, según reclama la Comisión de Patrimonio.

El portavoz socialista considera "imposible creer" que el equipo de gobierno no haya percibido el "mal estado" del suelo de madera del puente de Puerta del Pilar, ni que los adoquines de granito de las inmediaciones lleven "años desprendidos por las fuertes raíces de los árboles", al estar en unos enclaves "tan céntricos y transitados".

Por ello, se pregunta por dónde pasean los 14 concejales del equipo de gobierno y su personal de confianza que "parece que no detectan estos problemas y, por lo tanto, no solucionan unos desperfectos que parece que no fueran con ellos".

Por eso Ricardo Cabezas pide al concejal Jesús Coslado, como edil de Medio Ambiente, que dé las instrucciones para no demorar el arreglo del puente, sustituyendo los tableros de la pasarela, que primitivamente fue puente levadizo.

El concejal socialista afirma que le "molesta tener que recordar cuál es el trabajo de cada uno, pero en este caso más pues ya en una reparación anterior, hace cinco años, tuvieron que ser el PSOE y otros colectivos quienes pidieran la renovación de maderas del puente".

Por eso lamenta que estos "déficit de conservación" no se detecten en las habituales tareas de vigilancia para el correcto mantenimiento de la ciudad.

En cuando a la falta de adoquines en todo el entorno de Puerta Pilar, afirma que se viene reclamando "desde hace tiempo", por lo que espera que se pueda solventar el mal estado del firme que "en algunos casos, llega a ser de extrema necesidad".

Finalmente el portavoz socialista recuerda que se prometió eliminar en 2020 los cuadros eléctricos de un lateral de Puerta del Pilar y que todavía no se ha hecho, siendo además un exigencia de la Comisión de Patrimonio.

Por eso, Cabezas espera que se acometa este cambio "cuanto antes", para el que hay presupuesto, considerando que hace año y medio que terminaron unas obras de rehabilitación del monumento y de eliminación de humedades (financiadas con remanente de 2017) y que perfectamente en aquel momento se podían haber retirado estos cuadros de luces municipales.