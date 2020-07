Ayuntamiento Badajoz somete a aprobación paso previo a licencia de obras Facultad Medicina

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz someterá a aprobación en el pleno previsto para este jueves, 23 de julio, el estudio de detalle y proyecto de actuación singular, que supone el paso previo a la concesión de la licencia de obras de la nueva Facultad de Medicina.

Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, en una rueda de prensa telemática en la que ha informado del contenido de la Comisión de Urbanismo celebrada el 20 de julio y en la que se abordaron 12 puntos de planeamiento y gestión urbanística que irán al pleno previsto este jueves.

De estos puntos, ha detallado, seis son estudios de detalle que se aprobarán de forma definitiva, y cuatro modificaciones puntuales de las que tres son ordenación detallada y una ordenación estructural, junto a la aprobación de un programa de ejecución en un sector de la zona de Huerta Rosales.

Según ha explicado Urueña, el punto referido a la Facultad de Medicina consiste en un estudio de detalle y proyecto de actuación singular en una manzana de un sector del Plan General Municipal para posibilitar la construcción de la nueva sede de dicha Facultad, sobre el cual ha concretado que se trata de una aprobación definitiva, y tras la que "ya prácticamente" se podrá dar la licencia de obra.

Para ello, ha explicado que desde Licencias se ha estado estudiando al mismo tiempo el proyecto y se tienen "prácticamente" todos los informes "positivos", aunque para poder conceder una licencia primero tiene que estar aprobado el estudio de detalle, que es el paso que se dará el próximo jueves, a la vez que ha reconocido que "prácticamente sería automática" porque se tienen "prácticamente todos los informes aprobados de los distintos servicios".

RESTO DE ESTUDIOS DE DETALLE

El segundo estudio de detalle se refiere a una parcela del Polígono Pealsa y está dirigido a "legalizar" unas nuevas instalaciones ejecutadas en la parcela; el tercero a una división en dos de una parcela situada en la calle Pantano de Puerto Peña; y el cuarto a un sector de Las Vaguadas.

El quinto estudio de detalle también es un proyecto de actuación singular en una parcela de equipamiento privado en Cuartón Cortijo en la que se quiere instalar Preving; y el sexto un estudio de detalles en la avenida Damián Téllez Lafuente para reordenar una serie de parcelas en el espacio que actualmente ocupan varios supermercados.

MODIFICACIONES PUNTUALES

Por otro lado, el edil de Urbanismo ha citado una modificación puntual de ordenación detallada de una manzana situada en la calle Gerardo Ramírez Sánchez, y que se trata de la aprobación inicial de este proyecto dirigido a dotar de una tercera planta la sede de la Asociación de personas con parálisis cerebral de la provincia pacense, aunque sin aumentar la edificabilidad en un edificio que ya se preparó para poder tener más plantas.

Otro de los puntos, ha resaltado, es la aprobación provisional de una modificación puntual y ordenación detalla en una parcela situada junto al Seminario, que ya se ha sometido a información pública sin que se hayan presentado alegaciones; y otro se refiere a una modificación puntual de ordenación detallada del Plan General para ampliar los usos de equipamientos públicos de dos manzanas del Cerro del Viento.

Igualmente, ha resaltado la aprobación inicial de una modificación puntual de ordenación estructural del Plan General Municipal para la regulación e implantación de usos de equipamiento privado, que se aprobará de forma definitiva en la Junta de Extremadura y que consiste en modificar en una serie de parcelas los usos que dentro del Plan General se llaman "alternativos" y, en este caso concreto, referidos a equipamientos colectivos privados sanitarios, y de bienestar y asistencial.

"Esta modificación yo considero que es muy interesante, porque es verdad que hay muchas empresas que se querían implantar en Badajoz y que no podían, por ejemplo hospitales, residencias de la tercera edad", ha citado entre una serie de servicios "que no se podían instalar porque no encontraban las parcelas que necesitaban", pero que cuando se apruebe definitivamente esta modificación "sí que podrán hacerlo".

Por último, en la Comisión de Urbanismo se ha visto un programa de ejecución de un sector situado en la zona de Huerta Rosales junto a la carretera de Olivenza, y en el que se prevé edificar unas 870 viviendas, así como un bulevar o una rotonda de nueva construcción.