Extremadura controlará Villanueva del Fresno por su proximidad al brote de Reguengos

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha dado a conocer que se realizará este fin de semana un control epidemiológico "estricto" de la zona de salud de Villanueva del Fresno (Badajoz), que incluye a la población de Valencia de Mombuey, por estar muy próxima al brote de Reguengos de Monsaraz, en Portugal.



Así, como ha explicado, si de ese análisis se detectase algún riesgo para dicha zona, la posibilidad que se tiene desde la región, sin invadir competencias de Portugal, sería realizar un aislamiento social de la zona de salud, que en todo caso se debería adoptar por acuerdo del Consejo de Gobierno.



"En cualquier caso, esto es adelantar mucho los acontecimientos y por lo tanto no creo que en este momento tengamos que llegar a esa situación, no obstante vamos a estar muy encima de ese tema", ha asegurado Vergeles en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación.



Cabe destacar que el municipio portugués de Reguengos de Monsaraz, a unos 35 kilómetros de Villanueva del Fresno (Badajoz), está sufriendo un brote de Covid-19 que ha costado la vida a más de una decena de personas y que tiene a más de 160 personas positivas en Covid.



De esta forma, con respecto a las peticiones que han hecho los alcaldes de Villanueva del Fresno y de Valencia del Mombuey, las dos localidades pacenses próximas al municipio luso, de cerrar la frontera, el consejero ha dicho que entiende que estén preocupados.



"Nosotros aquí no tenemos competencia para cerrar las fronteras, por lo tanto desde la Junta de Extremadura no podemos darle esa respuesta, hicieron bien en enviar la carta a la Delegación del Gobierno", ha aseverado el consejero extremeño.