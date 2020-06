Alcalde Badajoz pide responsabilidad a ciudadanos ante esta semana de "no Feria" San Juan

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha pedido "responsabilidad" a los ciudadanos ante esta semana de "no Feria" de San Juan, en la que se puede salir con los amigos a comer manteniendo las medidas higiénico-sanitarias, según ha puesto como ejemplo, pero no se podrá practicar botellón.

A preguntas de los periodistas, Fragoso ha reconocido que esta semana va a ser "muy especial" para la ciudad al ser "la semana de no Feria", dado que "desgraciadamente las circunstancias han hecho que, casi 100 años después, la ciudad no pueda celebrar su Feria de San Juan" y "de hecho" todas las actividades feriales y festivas de Extremadura están prohibidas hasta finales del mes de julio.

"Es verdad que la gente tiene ganas de salir a la calle, de convivir, y yo lo que sí pido es que seamos todos absolutamente responsables", ya que según ha dicho el alcalde, "solo hay que ver las noticias de pequeños rebrotes que se producen en otras partes de España, en Alemania, en Portugal, para que nos demos cuenta que ha acabado el periodo de confinamiento, ha acabado el estado de alarma pero no ha acabado el virus".

Por eso, el alcalde ha reiterado su llamada a la "responsabilidad de todos" a título individual o como empresarios de mantener "de forma estricta" todas las medidas que se marcan para evitar contagios.

En ese sentido, Fragoso ha resaltado que se puede salir con los amigos a comer, pero hay que mantener la distancia social, llevar mascarillas o extremar la higiene en los elementos de contagio, normalmente las manos, y ha dicho que desde el ayuntamiento en la medida que le corresponde e igual que "le puede corresponder una responsabilidad compartida con la Delegación del Gobierno" estarán "expectantes y vigilantes en estos días para que la gente, con normalidad, pueda vivir esta situación anormal de una Feria no Feria".

"Una caña no merece la pena una infección con consecuencias que pueden ser mortales para nosotros, para nuestro entorno o nuestros mayores, por lo tanto seamos responsables, de verdad", ha insistido el alcalde, que se ha referido a la prohibición de la práctica del botellón, que sigue vigente en la ciudad y se irá "desescalando" pero "poco a poco" al ser "un hábito difícilmente compatible con las principales exigencias de la prevención" en el que se intercambian vasos o hielos "y después el cariño se extrema según va avanzando el tiempo".

En este sentido, ha destacado que en la ciudad de Badajoz solo hay un lugar autorizado para el botellón y, por decreto de Alcaldía, fue suspendido por lo que "no se puede hacer" y su idea es "ir desescalando poco a poco".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que también ha sido interpelado por la idea de poner en marcha un 'San Juanito' pasado el verano, sobre lo cual Francisco Javier Fragoso ha avanzado que una vez que, como sociedad, se le haya ganado la "batalla" al coronavirus, se plantean que pudiera haber una "alternativa de recuerdo" a las fiestas patronales que también dinamizan la economía en la ciudad, aunque "por delante" de la economía está la salud y "si no hubiera garantías no habrá 'San Juanito'".

PARQUES INFANTILES Y VELADORES

El regidor también ha sido preguntado por la apertura de los parques infantiles, acerca de lo cual ha valorado que, de forma similar a lo que sucede con el botellón, va a haber "también una desescalada paulatina y serena en la ciudad" y a final de esta semana podrían desprecintar los primeros parques infantiles en función de donde haya mayor concentración y demanda de niños, y los siguientes "poquito a poco".

"Creo que todos somos conscientes de que, mientras no tengamos todo el mundo claro que los datos epidemiológicos están muy controlados, me da la impresión de que todos somos conscientes de que es un punto de concentración de virus, no digo ya de coronavirus", ha considerado, junto con que desde el ayuntamiento quieren "garantizar la desinfección" de estos elementos.

Sin embargo, ha expuesto, no es posible desinfectar los juegos infantiles "cada vez que un solo niño lo utilice", por lo que "evidentemente nadie va a poder transmitir que es un espacio seguro", aunque desde el consistorio cumplirán con su "responsabilidad" en este sentido.

Finalmente, Fragoso ha comentado que desde el consistorio también están trabajando en los espacios declarados peatonales para hacerlos compatibles con la normativa estatal según la cual si se colocaban más veladores había que dar espacio al peatón; y en un caso "diferente" en el que el "criterio" es mantenerlo durante el verano, como el de los espacios ampliados para colocar en ellos veladores "porque hacían falta".

El alcalde ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en las antiguas Casas Consistoriales en la que ha presentado, junto al edil de Servicio Sociales, Antonio Cavacasillas, el nuevo portal web denominado 'Banco del tiempo y voluntariado de Badajoz'.