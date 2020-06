Fragoso, "profundamente satisfecho" de primer año del primer gobierno coalición en Badajoz

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se ha mostrado "profundamente satisfecho" del primer año de legislatura del primer gobierno de coalición de la historia de la ciudad y, en concreto, con el resultado del "encaje" y de ver cómo todos los trabajadores y los tres grupos que lo han sustentado (Partido Popular, Ciudadanos y Vox) "han encajado y han ido trabajando".

A preguntas de los periodistas por su balance como alcalde del primer año de la presente legislatura en la primera rueda de prensa en persona tras la crisis del Covid-19, Fragoso ha reconocido que es un año "difícil de valorar" dado que la pandemia y la situación vivida en los últimos meses "lo absorbe todo desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la intensidad en el trabajo".

Un año, ha recordado, que empezó de forma "peculiar" puesto que "es verdad que es la primera vez en la historia de la ciudad de Badajoz que había un gobierno en coalición", y "por lo tanto" estaban "expectantes para ver cómo encajaría y cómo funcionaría", como también es la primera vez en la historia del país en la que hay un Gobierno de España en coalición y sobre lo cual ha comentado que "no" se tenía "esa tradición en general".

"A pesar de eso, me siento profundamente satisfecho con el resultado del encaje, de ver cómo todos los trabajadores y los tres grupos que lo han sustentado han encajado y han ido trabajando, es verdad que era un año también novedoso porque el 80 por ciento del equipo de gobierno no había sido nunca concejal, no había tenido responsabilidades", ha destacado.

Sin embargo, ha abundado, han demostrado cómo "a mucha velocidad enseguida le han cogido el pulso a las cuestiones" y están trabajando "a una velocidad de crucero reactivando los temas estratégicos para la ciudad", sobre los cuales ha tildado de "orgullo" empezar el año desde el punto de vista de legislatura en agosto de 2019 con la inauguración de Monliz, la primera fábrica instalada en la Plataforma Logística, o acabar el año "con otras noticias que apuntan también a desarrollo francamente interesante".

También han seguido trabajando desde el gobierno local en el ámbito del patrimonio, la Calle Stadium o el proyecto Edusi, "en definitiva fue un año muy interesante hasta que nos llegó la pandemia", según el primer edil, para quien a partir de ahí y desde el mes de marzo han estado dedicados, en su opinión "de forma rápida, eficiente", a intentar buscar por un lado las medidas necesarias para evitar que el contagio en el ámbito de la responsabilidad municipal pudiera "pararse", en la medida en la que pudieran contribuir a ello.

Por otro lado, ha apuntillado, se han tomado medidas para paliar las consecuencias, no solo sanitarias, sino "sobre todo" económicas y sociales, y acerca de lo cual ha recordado que hace un mes han decidido inyectar 1,8 millones de euros a los Servicios Sociales para ayudar a los más vulnerables, a los que "peor lo están pasando y lo van a pasar en la crisis" y que serán los "principales beneficiarios" de actividades como los 'Veranos en la Rucab' que ha presentado este lunes en los jardines de esta residencia universitaria.

PLAN DE REACTIVACIÓN

En este punto, el regidor ha avanzado que, desde el ayuntamiento, están trabajando también en el plan de reactivación de la ciudad de Badajoz, que contempla cinco pilares "fundamentales", como son en primer lugar el de las ayudas a los más vulnerables con esos casi 2 millones de euros incorporados a Servicios Sociales, y en segundo lugar ayudas directas que saldrán en los próximos días para autónomos y empresarios que "peor lo han pasado" con motivo del estado de alarma, el confinamiento y el cierre de sus actividades.

En tercer lugar, ha subrayado acelerar la actividad desde el punto de vista de la licitación de obra y de servicios públicos para inyectar en la economía de la ciudad unos 20 millones de euros en licitaciones en el segundo semestre del año; en cuarto ofertar formación para el empleo, "si es posible becada", para desempleados y, en especial, aquellos que han ido al paro por culpa de la crisis y del coronavirus y, por quinto y última lugar "algunas" transferencias de rentas.

De este modo, ha defendido que están trabajando en todos estos campos y que, "sinceramente", ni se acuerda del último año, al ser "centrado" en los últimos dos o tres meses, "que creo que nos han absorbido a todos", ha dicho.

PLENO DE JUNIO

Interpelado también por el pleno previsto para este mes de junio, en cuyo orden del día podría incluirse la disolución del Grupo Municipal de Vox, y por el hecho de que el abogado del hasta ahora concejal de esta formación, Alejandro Vélez, haya recordado que este tema está en los tribunales, Fragoso ha explicado que desde el ayuntamiento aplicarán lo que la ley y la legislación les diga.

"Hasta ahora, puede ser que mañana haya otra opinión, por parte de los servicios jurídicos tienen claro que las medidas cautelares solo se pueden tomar una vez que las dictamina el juez, no las podemos llevar de forma preventiva los que en este caso tenemos responsabilidades administrativas", ha expuesto.

Así, "la comunicación de si representa don Alejandro a Vox o no" le corresponde y "es de la vida interna de su partido", ha agregado, junto con que una vez les han hecho la "confirmación de forma firme lo único que le queda" a él mismo como alcalde en el siguiente pleno ordinario "es que tenga es llevar a cabo esa medida".

No obstante y si han presentado una demanda en contra de esa "expulsión de su partido y además piden medidas cautelares", ha continuado, si el juez las dictamina las aplicarán y, de no dictaminarlas, tendrán que cumplir "con la obligación legal".

"Evidentemente yo no tengo ningunas ganas, también es verdad que a mí no me corresponde decir si representa a un partido o al otro, eso es la vida interna de cada uno, pero a efectos administrativos lo que uno debe aplicar es lo que la legislación diga", ha comentado.

FRONTERA CON PORTUGAL

En último lugar y preguntado por la apertura de la frontera con Portugal prevista para el 1 de julio y el acto que podría tener lugar entre la frontera lusa de Caia y Badajoz con la presencia del Rey Felipe VI, Francisco Javier Fragoso ha replicado sobre esto último que cuando Casa Real comunique la "cuestión" tendrán todos "conocimiento".

En relación a la frontera con el país luso, ha reiterado su opinión, según la cual los espacios de frontera como Badajoz necesitan "cuanto antes" que se lleve a cabo dicha reapertura y "en este momento no hay ningún dato epidemiológico que justifique" el que se pueda ir a partir de este lunes, día 15, a Cáceres pero no a Elvas "más allá de un tema puramente administrativo".

Asimismo, ha agregado que le "hubiera gustado" porque si es "bueno" para Badajoz lo es para Elvas y Campo Mayor, que conforman una eurociudad, que estos espacios de frontera "hubieran estado abiertos", aunque, en todo caso, se trata de un tema que les "excede" y que ha sido planteado tanto por las eurociudades como por él mismo en la Cámara Alta en calidad de senador "pero hasta ahora en saco roto ha caído" pese a que, en su opinión, se le hace un "flaco favor" a la economía de este entorno y su futuro mantener cerrada una frontera cuando "no lo justifica ni un solo dato de la situación de la pandemia".