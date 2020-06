Sorprendidos ocho empleados en explotación agrícola Fuente Maestre sin estar dados de alta

La Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han inspeccionado una finca del término municipal de Fuente del Maestre (Badajoz) donde observaron que ocho personas realizaban labores agrícolas consistentes en el marcado y atestiguado para la siembra de vides y comprobaron que no estaban dadas de alta.



Así pues, con el objetivo de obtener información de su situación laboral, se les requirió la documentación personal que no aportaron, a la vez que intentaron entorpecer la labor de los agentes, facilitando filiaciones y datos erróneos, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



De este modo, concluidas la identificación de los presentes, todos ellos vecinos Aceuchal y con las gestiones realizadas, se pudo averiguar que entre ellos se hallaba el encargado de los trabajadores y de la actividad agrícola, quien realizaba esta tarea sin estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.



Asimismo, se pudo constatar que las otras siete personas, entre los que se encontraba un menor de 17 años, carecían de contrato laboral y no estaban dados de alta tampoco en el Régimen General de la Seguridad Social.



Ante los citados hechos, además de las infracciones administrativas correspondientes, al responsable de los trabajadores y de la actividad laboral el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Zafra le instruyó diligencias por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, que fueron puestas a disposición los Juzgados de Instrucción de Villafranca de los Barros.