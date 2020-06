Fragoso: Plan para patrimonio de Badajoz ha sido "parte también de los daños colaterales"

Ep

Asi, lo ha señalado el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, sobre que el ayuntamiento cuenta con un plan para el espacio patrimonial de la ciudad que "desgraciadamente" no puede concretarse.

A preguntas de los periodistas por el incendio registrado esta semana en las laderas de la Alcazaba, que según la Asociación Cívica ha afectado al recinto amurallado, mientras que el Grupo Socialista ha tachado de "incomprensible" promocionar la Alcazaba y "dejarse quemar" sus laderas todos los años, Fragoso ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" dado que "nada del recinto amurallado evidentemente se ha visto afectado por el fuego".

"Permítanme una reflexión curiosa, siempre me pasa todos los años, denuncia el PSOE que la Alcazaba puede arder y al día siguiente arde, es una cuestión que se lo podían hacer ver, pues parece que en algunos casos, yo no digo evidentemente, válgame Dios, ninguna insinuación de que tengan ellos nada que ver", ha apuntillado durante su intervención en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este viernes.

Al respecto, ha matizado que "sí es verdad que, a veces, se incentiva a la gente, se les recuerda que hay cuestiones que pueden ocurrir" y "parece que aquellos que puedan ser unos descerebrados pudieran verse llamados".

Seguidamente, ha explicado que este ha sido un año "muy especial", en el que por un lado tenían previsto un contrato de mantenimiento de fortificaciones "ya licitado y solo faltando la adjudicación definitiva", pero que se vio suspendido por el estado de alarma y la suspensión del Gobierno de todos los plazos administrativos.

Según ha recordado, se trata de un contrato "importante" de unos 220.000 euros al año, que se sacó por 440.000 euros y que "garantiza un constante cuidado de nuestro espacio fortificado y amurallado en la ciudad", como también había otro contrato previsto de desbroce de la ladera que es un "súper simplificado" de unos 60.000 euros pero que, hasta que se ha levantado la suspensión de plazos, tampoco se han podido realizar los actos administrativos.

"Si no hoy, seguramente ya se subía al perfil del contratista una vez que se retomaron los plazos administrativos", ha agregado Fragoso, que ha asegurado: "ojalá no hubiéramos vivido esta maldita pandemia y, si no lo hubiéramos vivido, ambos contratos estarían ya en funcionamiento y trabajando".

PARQUES Y JARDINES

Francisco Javier Fragoso ha señalado también que, como tenían esa "dificultad", el Servicio de Medio Ambiente de Parques y Jardines lleva más de dos semanas trabajando en las fortificaciones y se ha llevado a cabo "ya" la labor de desbroce interna de la Alcazaba, excepto la parque arqueológica al no ser "profesionales expertos para entrar en esa pequeña zona".

También se ha estado trabajando en el Fuerte de San Cristóbal, en la Galería de Fusileros y este viernes, dentro de las laderas de la Alcazaba, en el desbroce de los caminos existentes "que es lo único que ellos sí pueden hacer" y que harán "su misión de cortafuegos también para proteger el recinto amurallado".

Según se han ido incorporando los trabajadores que no podían hacerlo por el decreto del Gobierno y los servicios mínimos, una de las "principales prioridades" han sido los monumentos al no haber podido sacar los contratos "por culpa del estado de alarma", ha incidido Fragoso.

Preguntado también por este tema y si sería posible contratar estos trabajos en la Alcazaba con mayor previsión, el primer edil ha reiterado que "ojalá" este año no hubiera habido una suspensión de todos los plazos administrativos, en cuyo caso hubieran podido hacerlo, y ha apuntillado que "solamente se ha podido contratar aquello que era de emergencia con motivo del Covid".

"Evidentemente esto no se podía justificar como una acción Covid, y por tanto había que someterse a los plazos administrativos ordinarios, a partir de ahí pues evidentemente quedará en la duda de todo el mundo, pero yo les puedo prometer que estaba previsto", ha asegurado Fragoso, para quien si no hubiera habido dicha suspensión de plazos "esto ya hace dos meses que hubiera estado en licitación".

Por eso, ha dicho, en cuanto se reincorporaron los trabajadores de Medio Ambiente los monumentos han sido una de las prioridades que se lanzó en un momento en el que en la ciudad había "muchas prioridades", porque "cada uno quería que en su barrio se cortara el césped", sobre lo cual ha recordado que cuando empezó el periodo de alarma y algunos trabajadores cortaron el césped recibieron críticas de vecinos que se preguntaban cómo tenían gente en la calle trabajando.

Una vez aplicados unos servicios mínimos "muy rigurosos para no poner en peligro a nadie en función de los condicionamientos que nos planteaba el Gobierno", en cuanto se han reincorporado los trabajadores "todo el mundo decía que en todos sus barrios en todos sus sitios hacían falta labores de desbroce y de cuidados de jardines".

Paralelamente, ha insistido en que no han podido sacar a licitación los citados contratos, en el caso del de más de 400.000 euros pendiente de adjudicación, por lo que "si no hubiera sido por la pandemia esto hubiera estado ya resuelto sin duda", ha concluido.