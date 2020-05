Detenido un vecino de Puebla de la Calzada por usurpar la identidad de diez personas

Un vecino de Puebla de la Calzada (Badajoz) ha ingresado en prisión tras ser detenido como presunto autor de los delitos de estafas, falsedad documental, coacciones y usurpación de estado civil a diez vecinos de Badajoz, Lleida, Toledo, Madrid, Santander, Córdoba e Ibiza.



En concreto, la investigación se inició en Montijo el pasado año por la supuesta venta fraudulenta de un remolque a través de Internet. Un vecino de Pont D'Inca (Ibiza), que contactó con el vendedor en una página de compraventa de segunda mano, quien tras hacerle entrega del valor acordado, no percibió el producto ni la devolución del importe pagado.



Así pues, iniciadas las gestiones para tratar de identificar al autor de los hechos, los agentes se dieron cuenta de que no se trataba de un hecho aislado, obteniendo indicios suficientes para poder implicar al autor de esta estafa en otras acciones delictivas.



Se trata de un vecino de Puebla de la Calzada, quien ofertaba "falsas ventas" de productos, así como puestos de trabajo a través de páginas de internet. De esta manera, obtuvo documentación personal de las víctimas que utilizó para financiar bienes, contratar cuentas bancarias, préstamos, créditos y líneas de telefonía móvil, según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.



Con este modus operandi consiguió que las investigaciones policiales y la acción de la justicia que se derivara de ellas, se dirigiera contra los titulares a los que se les usurpó su identidad, causándoles perjuicios económicos estimados en unos 67.000 euros.



Por tanto, con el desarrollo de la investigación y análisis de la documentación, los agentes obtuvieron la información suficiente que permitió implicar al ahora detenido en la comisión de múltiples delitos de estafas, falsedad documental, coacciones e usurpación del estado civil, a diez vecinos de Badajoz, Lleida, Toledo, Madrid, Santander, Córdoba e Ibiza.



Finalmente, no se descarta la aparición de nuevas víctimas del ahora detenido, a quien tras la instrucción de las diligencias e intervención de un vehículo de alta gama que adquirió irregularmente, se puso a disposición de la Autoridad Judicial de Montijo, quien decretó su ingreso en prisión.