Cabezas critica que Fragoso "obvia y desprecia" sus medidas, propuestas y soluciones

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha criticado que el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, ha estado "obviando y despreciando todas aquellas cuestiones, medidas, propuestas y soluciones" hechas y trasladadas por los socialistas, en relación a lo cual ha insistido en que, ante la crisis del Covid-19, la gente espera una ayuda consensuada, pactada "y sobre todo con el refuerzo de todos los grupos políticos de esta ciudad".

"De verdad, se lo pido, se lo ruego, llámenos, vamos a sentarnos, vamos a reunirnos, vamos a trabajar con esas propuestas que ya hemos puesto encima de la mesa, por ese Pacto de ciudad, por esas medida de recuperación económica y social que se necesitan ahora más que nunca y, por supuesto y sobre todo, vamos a poner en marcha aquellas cuestiones que ahora mismo se necesitan", ha reclamado Cabezas.

Cuestiones, ha continuado, que están reclamando vecinos, hosteleros o comerciantes y que ha ejemplificado en que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, está repartiendo bonos para consumir en el comercio local, dado que "hay infinidad de ejemplos y de propuestas que ya se están poniendo en marcha en otros ayuntamientos y que simplemente hay que copiarlas y adaptarlas" para la ciudad, donde "el banco de ideas y de recursos" del equipo de gobierno "está bastante escaso y agotado, no de ahora sino de la anterior legislatura".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este martes, día 12, y en la que ha querido que sus primeras palabras sean "de esperanza, de ánimo" a los vecinos, de pésame para quienes lo han "pasado mal por causa del virus" y que han perdido algún familiar, y de agradecimiento al trabajo "encomiable" que han hecho tantos profesionales de la ciudad, sanitarios o del ayuntamiento que han estado en la calle prestando servicios de seguridad, limpieza y apoyo a los ciudadanos.

Una intervención que se produce tras dos meses sin comparecer desde la sala de prensa del Ayuntamiento de Badajoz, que pese a ser "pública" ha estado "secuestrada" por Fragoso, aunque "más que un secuestro ha sido un abuso por parte" del regidor", que comparecía tres veces por semana "y en la mayoría de sus comparecencias apenas tenía cosas que decir y las que anunciaban no llegaban como el ejemplo más claro y evidente de las mascarillas infantiles".

Unas mascarillas infantiles, que, según ha criticado, "después de semanas de anuncio por fin se van a empezar a repartir" aunque "todavía" depende de la autorización del Servicio Extremeño de Salud (SES). "En definitiva, aquí en todo dependemos de segundos y de terceros, y la verdad es que lo lamentamos", ha dicho.

LAS PROPUESTAS DEL PSOE NO SON DEL "AGRADO" DE FRAGOSO

Sobre las comparecencias de Fragoso, ha valorado además que "siempre ha dicho que estaba abierto a recibir propuestas, sugerencias, incluso críticas", pero que aquellas que se le han hecho desde el Grupo Socialista "al parecer no han sido de su agrado".

"Hasta ahora lo único que he recibido ha sido desprecio o hasta incluso insultos, ¿no? Desde rastrero, carroñero político... en fin son cuestiones que, a estas alturas, la verdad a mí por supuesto que no me afecta llegados a esta situación pero él se lo tenía que ver, que hacer ver", ha recalcado Ricardo Cabezas, para quien Fragoso "no deja de ser un alcalde puesto de aquella manera" que "hace un año perdió las elecciones".

Y es que para Cabezas, cuando se está gestionando una crisis como la actual todo el mundo espera una ayuda y que venga consensuada, pactada "y sobre todo con el refuerzo de todos los grupos políticos de esta ciudad, porque eso sin duda alguna transmite y traslada más seguridad y más confianza a la ciudadanía", a la vez que ha matizado que Fragoso perdió dicha confianza hace un año y "es evidente que no puede seguir obviando" y "no contando con el líder de esta ciudad", como él, que "recibió la confianza mayoritaria de los ciudadanos" en los pasados comicios locales.

Por ello, ha expuesto, "nadie entiende que hasta la fecha no se haya reunido" con él y el grupo socialista y que no se hayan celebrado ni plenos ordinarios, comisiones, reuniones o mesas de trabajo "para gestionar esta crisis como se está haciendo en la mayoría de los ayuntamientos de España", y en relación a lo cual espera que "más pronto que tarde esta situación cambie" y Fragoso "atienda a razones" y les llame "con la máxima celeridad posible".

HOSTELEROS, COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS

En relación a Fragoso y al primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, Cabezas ha sostenido igualmente que "hasta la fecha no han hecho nada" por los hosteleros, comerciantes y autónomos de la ciudad, cuando en otras localidades se han "adelantado" a la situación y a los problemas que iban a llegar después de las diferentes fases de desescalada.

En este punto, ha pedido al alcalde que deje de "mirar" a Madrid, a la Junta de Extremadura o al Gobierno de Portugal, y que se centre en las herramientas que tiene a nivel local para dar soluciones "concretas y certeras" a hosteleros, comerciantes y autónomos.

"Es evidente que hay una falta de reflejo total, de tardanza, si estamos en la fase uno el señor Fragoso y sus socios de gobierno están en la fase menos uno, ni tan siquiera en la fase cero, y los problemas están en la calle", ha considerado Cabezas.

Seguidamente, ha lamentado que "muchos" bares de barrio gestionados por familias no van a poder abrir y que en otras ciudades como Mérida, Córdoba, Huelva, Zaragoza, Ciudad Real o Valladolid han anunciado un pacto de ciudad en el que trabajando todos los grupos políticos para dar soluciones a sus vecinos.

"¿Por qué aquí en Badajoz no se puede? ¿Por qué aquí siempre llegamos los últimos a todos?", se ha preguntado.

FRAGOSO Y SU RETIRO DORADO

Por último y en alusión a Fragoso, el portavoz socialista ha abundado en que, a tenor del pacto de gobierno entre PP y Cs, se va a ir dentro de un año "a su retiro dorado del Senado que ya lo está compatibilizando con el ayuntamiento", pero que la gente quiere que sus políticos "estén al 200 por cien" y el regidor, en su opinión, no lo está haciendo y "se está limitando a hacer lo justo y lo necesario para salir de esta crisis" cuando "a problemas y situaciones excepcionales se necesitan respuestas excepcionales".

De este modo, ha reiterado su petición de "abrir la hucha de este ayuntamiento" y que se necesita un plan económico para recuperar la economía local y social, "ambicioso, histórico" y que se puede hacer al tener el ayuntamiento recursos económicos "suficientes" para ello, como también hay medios o recursos para ampliar el número de terrazas permitidos en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo cual significa a su juicio que "hay que hablar menos y trabajar más" y que si hay que ampliar más zonas peatonales para que los hosteleros puedan ampliar su número de terrazas y veladores que se haga.

"Dentro de tres años yo espero que la gente piense en esta situación como un mal sueño, como una mala anécdota, como una pesadilla y que se le haya olvidado y le puedo asegurar que nadie se va a acordar si nos sentamos o no nos sentamos si las propuestas venían del Grupo Socialista, venían de otros grupos políticos", ha concluido Cabezas, para quien "la gente lo que quiere son soluciones", y "que vean a todas sus fuerzas políticas unidas y dando respuesta a todos los problemas que tienen en la calle".