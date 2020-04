Personal de Parques, Vías y Obras y Poblados de Badajoz se reincorpora desde esta semana

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz trabaja en los protocolos que permitan a partir de esta semana y durante la siguiente "la reincorporación urgente" del personal de los servicios de Jardines, de Vías y Obras y de Poblados dedicados al mantenimiento de los espacios públicos.

Según ha anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa telemática, el Consistorio está trabajando en un "plan de desescalada municipal" y analizando cómo incorporar a su personal para que el ayuntamiento esté en "posición de poder dar cobertura" a las necesidades que los vecinos puedan plantear.

La vuelta de los más pequeños a la calle ha puesto de manifiesto la necesidad de "intensificar" el cuidado de los parques y jardines, por ejemplo, algo que "no ha sido sencillo" dado que llevan una veintena de días en la que la "mayoría" de los operarios no estaban trabajando porque lo "impedía" la situación en la que se vivía en la que "la principal prioridad era, evidentemente, parar la parte más agresiva de la pandemia".

Así, ha recalcado que se puede pensar que arreglar los jardines es "un problema estético" pero que "no lo es, que también", sino que tiene un componente sanitario "muy importante" en aras de evitar plagas de pulgas o garrapatas, de manera que ya se está, por parte de los Servicios médicos municipales y del Servicio de prevención de riesgos laborales, junto a los propios servicios, elaborando protocolos que permitan que se garantice la seguridad de los trabajadores y que estos puedan volver a cumplir sus responsabilidades.

Esto último para "mejor garantía de todos los que empezamos ya, poco a poco, a disfrutar de la ciudad" y "por eso", ha avanzado Fragoso, se va a empezar de forma "más directa" con aquellos que tienen que trabajar en la calle, donde tienen sus lugares de actuación, dado que "seguramente" los de oficina tienen más fácil la posibilidad de teletrabajar a través del ordenador.

"Ya está en el protocolo de la reincorporación urgente del personal 100 por cien de las plantillas de Jardines, de Vías y Obras y de Poblados, que son los que tienen que estar trabajando en el mantenimiento de los espacios públicos que después ya, y si Dios quiere, poco a poco los ciudadanos vamos a ir utilizando con más intensidad, con mucha precaución", ha apuntillado, para matizar que "con más intensidad en los próximos días".

En el turno de preguntas e interpelado por cómo se incorporará este personal, el primer edil ha matizado que se trata de una incorporación "ya progresiva" dado que se está elaborando el protocolo para ello, y sobre lo cual ha barajado que se estará evaluando "incluso" la posibilidad de escalar la llegada a los vestuarios, de tal forma que se entrara en intervalos de quince minutos para que "todos de golpe no coincidan".

"Evidentemente en esta semana ya hay que estar incorporando y entre esta y la siguiente tenemos que tener la incorporación plena de toda la plantilla e irla, poco a poco, lo que ahora se viene a utilizar con ese palabro que creo que no existe en el diccionario, que es la desescalada", ha precisado el regidor, junto con que irán "poco a poco variando la escalada" en la cual tienen planteados los servicios.

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

En su intervención, Francisco Javier Fragoso también ha recordado que, por parte de la Concejalía de Juventud, se ha puesto en marcha la campaña 'Te escuchamos' en la que los jóvenes podían dirigirse a ésta rellenando un cuestionario e "incluso" dejar un elemento de contacto para poder interactuar con los técnicos de la Concejalía.

Según ha apuntillado, la pasada semana se han puesto en contacto con la Concejalía más de 120 jovenes y se han detectado "algunas necesidades y carencias" desde el punto vista emocional, social u operativo para los propios jóvenes, como que la "lacra" del paro la sufren las familias, que algunos no tienen instrumentos o mecanismos fáciles de acceso a internet, o no tienen capacidad para hacer las tareas, "se aburren", "no pueden hacer deporte" o tienen "dificultades" en la economía familiar.

Ante ello, se ha decidido lanzar un nuevo programa, 'Te ayudamos', que complementa a 'Te escuchamos' y en el que, a través de la Concejalía de Juventud y en colaboración con los Servicios Sociales, tendrán una intervención "específica" en esta población que "posiblemente" podían haber puesto de manifiesto a través de otros cauces pero que se han sentido "más cómodos" haciéndolo a través de Juventud.

De esta manera, ha concluido, quieren aprovechar "esa comodidad de conexión" para seguir ayudándoles y ver cómo darles cobertura o apoyo psicológico o material para quienes lo puedan necesitar.