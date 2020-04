Unidas Por Extremadura pide ayuda para 40 familias de las 800 de Badajoz sin luz

El Grupo Unidas Por Extremadura solicita a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Badajoz que intercedan por las 40 familias de la barriada de las 800 viviendas de la capital pacense que se han quedado sin suministro eléctrico.

La portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, cree que en una emergencia sanitaria como la actual y con la declaración del estado de alarma "nadie debería quedarse sin luz ni agua".

De Miguel explica que la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida, Extremeños y Equo no aprueba las formas en las que estas familias habían obtenido el suministro eléctrico, "ya que se habían enganchado a la red de manera fraudulenta", pero "en la situación de crisis los suministros deben ser un bien básico que esté garantizado para todas las personas". Por ello, solicita que el Ejecutivo autonómico o el ayuntamiento de Badajoz hagan de intermediarios entre estas familias y la compañía suministradora para que "se les prorrogue la cantidad económica que deben desembolsar para instalar el boletín y así poder tener luz, ya que estas familias no tienen medios para pagar esa cantidad y no pueden salir de sus casas en el estado de alarma". Además, si estas familias, una vez levantado el estado de alarma no pudieran hacer frente a ese pago, exige que el ayuntamiento de Badajoz se haga cargo de él a través de las ayudas de Mínimos Vitales, apunta en nota de prensa Unidas por Extremadura. Además, De Miguel pide también que la Junta de Extremadura llegue a un acuerdo con las empresas suministradoras de energía para que mientras dure la emergencia provocada por la Covid-19 paralicen las labores de detección y los cortes de energía provocados por las situaciones de fraude "para garantizar los suministros básicos a toda la población".