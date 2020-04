Don Benito y Villanueva acuerdan medidas conjuntas para empresas, comercios y particulares

Los alcaldes de las localidades pacenses de Don Benito, José Luis Quintana, y de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, han firmado un acuerdo conjunto de medidas en favor de empresarios, comercios y particulares debido a la situación de Covid-19.

Unas medidas que incluyen la devolución de precios públicos o tasas municipales o el aplazamiento de impuestos y tasas municipales gestionadas por el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) o por los propios ayuntamientos, y en relación a las cuales, el primer edil dombenitense ha destacado la importancia de elaborar medidas conjuntas por ambos ayuntamientos y poblaciones, dado que es una manera de "reforzar" la zona y la comarca, "que es la punta de lanza de la economía comarcal y regional".

De este modo, los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena, como administraciones "más cercanas a las personas", tienen el "firme compromiso de poner en marcha todas las medidas sociales y económicas a al alcance" y, para ello, han dado a conocer un documento que supone un "primer paquete de medidas, cuyo objetivo general es ayudar a paliar las consecuencias económicas y los efectos "devastadores" de la situación provocada por el Covid-19.

Así, el compromiso de ambos ayuntamientos es "poder ayudar de forma unida y coordinada", dentro de las competencias a la reactivación de empresas, autónomos, comerciantes y a la población en general "ante esta grave crisis sanitaria y económica", según informa en una nota de prensa el Consistorio dombenitense.

ACCIONES RELATIVAS A IMPUESTOS O TASAS MUNICIPALES

El primero de los puntos de este documento recoge la devolución de precios públicos y tasas municipales de las escuelas municipales de Deporte, Cultura, la Universidad Popular, y del Servicio de Ayuda a Domicilio y Respiro Familiar; una devolución que será "proporcional" al servicio no prestado por causas ajenas al sujeto pasivo y en la que existiría la opción de retrasar la fecha de realización de los cursos cuando fuera viable o prolongar la duración de las mismas en los días que corresponda.

En segundo lugar, se incluye el aplazamiento de impuestos y tasas municipales gestionadas por el OAR, para lo cual existe un calendario proporcionado por el Organismo Autónomo que ha supuesto la modificación del calendario fiscal, con el fin de retrasar los pagos del IBI, el IAE o de la basura con el objetivo de contribuir a mejorar la economía familiar mientras existan las restricciones de movilidad y trabajo como consecuencia del Covid-19.

También se aplica dicho aplazamiento a los impuestos y tasas municipales gestionadas por el ayuntamiento, como los de veladores de terrazas o mercadillo para la venta ambulante, y sobre lo cual ambos consistorios detallan que la suspensión de los pagos tendrá lugar hasta la finalización del estado de alarma, y que habrá un sistema de fraccionamiento de pagos conforme a la liquidación de servicio por parte de la Concejalía competente del año en curso, no imputando la actividad no realizada en su caso.

En cuarto lugar, se suspenden las concesiones administrativas, de manera que habrá una exención del alquiler de establecimientos o empresas ubicadas en instalaciones municipales afectadas por el Covid-19 mientras dure el estado de alarma. Una vez se reanude la actividad, en la liquidación no se incluirá la cantidad en relación al cierre obligado.

Otra de las medidas se refiere a la supresión del servicio de zona azul mientras dure el periodo del estado de alarma, acerca de lo cual destacan ambos ayuntamientos que suspendieron este servicio de zona azul el mismo día en el que se decretó el estado de alarma y se comprometen a mantenerlo suspendido mientras el mismo permanezca.

Igualmente, se incluye en dicho documento la agilización de pago a proveedores, un aspecto en el que se ha hecho "un esfuerzo importante" por parte de los dos ayuntamientos para poner al día el pago a proveedores, especialmente a pequeñas y medianas empresas. "De esta forma aliviamos la tesorería que están padeciendo como consecuencia de la crisis sanitaria", detallan.

Los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva contemplan además la garantía de continuidad de todos los contratos públicos tras la crisis sanitaria, así como garantizar la compensación de aquellos que no se puedan prestar durante este tiempo, "siempre que haya mantenimiento de empleo y no se efectúen regulaciones de empleo no acordadas".

TASA DE BASURA O GUARDERÍA MUNICIPAL

Contemplan también la exención de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos o de basuras a comercios, bares, restaurantes e industrias durante el periodo del estado de alarma, de tal forma que todos los establecimientos e industrias afectados por el estado de alarma tendrán una exención trimestral (un recibo) que se hará mediante subvención.

Para ello, se creará una orden de subvenciones por parte de ambos ayuntamientos a lo largo del mes de abril; y si algún sector estuviera afectado más de un trimestre ambos consistorios se comprometen a compensar el tiempo adicional de afección.

Otra de las medidas se refiere a las compulsas y tasas de documentos administrativos, que serán de carácter gratuito para aquellas empresas, comercios y resto de población empadronada en ambos municipios para gestionar todas las ayudas establecidas por la situación de alarma provocado por Covid-19 durante el año 2020.

Además, el Ayuntamiento de Don Benito hará una exención del precio público de la Guardería Infantil Municipal durante el periodo del estado de alarma; sobre lo cual cabe destacar que Villanueva de la Serena actualmente no dispone de este servicio.

En esta línea, los dos consistorios se comprometen de forma "activa" a reactivar la zona empresarial y comercial de las dos ciudades, para lo cual llevarán a cabo todas las actividades, necesidades y recursos que dichas empresas requieran y que esté a disposición de ambos ayuntamientos, eliminando en su caso las tasas de ocupación en la vía públicas establecida previa autorización para dinamizar el sector comercial.

Por último, el documento firmado por los regidores de Don Benito y Villanueva recoge otras medidas como la creación de la Oficina Virtual para Empresas y Comercio; y la de un Consejo Sectorial con participación de los empresarios para el seguimiento de la situación de crisis y la puesta en marcha de ayudas a las empresas locales.

Los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena "se comprometen a trabajar de forma coordinada y unida en todas las medidas adicionales a adoptar" con el objetivo de que la comarca, "cuya economía pilota en ambas ciudades", "se pueda reconstruir lo más rápidamente posible tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, han concluido.