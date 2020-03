El albergue de Badajoz para las personas sin techo podría abrir de nuevo "inmediatamente"

Ep.

El albergue para personas sin techo ubicado en la calle Bravo Murillo de Badajoz podría abrir de nuevo "inmediatamente" gracias a una "estrecha colaboración" del ayuntamiento, la Delegación del Gobierno y el Ejército con la ayuda de Cáritas y Cruz Roja, según ha anunciado el alcalde, Francisco Javier Fragoso.

"Somos conscientes de una realidad, es la realidad que tenemos de aquellos vecinos más vulnerables que son los sin techo que tenemos en nuestra ciudad", ha señalado Fragoso, que ha incidido en que todos en Badajoz se despertaron este lunes con la noticia de que habían cerrado el albergue de Bravo Murillo y que, "a partir de ese momento y solo en dos días", han estado haciendo "gestiones" al respecto.

De este modo y a través de una rueda de prensa vía streaming, ha anunciado que "va a ser inminente su reapertura" dentro de "una estrecha colaboración ya confirmada" por parte de Delegación del Gobierno y el Ejército "para algunos elementos que son fundamentales", junto con el Ayuntamiento de Badajoz y su Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) con la colaboración también de Cruz Roja y de Cáritas, esta última propietaria de las instalaciones.

Según ha sostenido, "entre todos" van "de forma inmediata a solucionar una circunstancia" que ha venido "sobrevenida a todos" y a la cual llevan dedicado "casi día y medio de forma intensa, intentando coordinarnos entre todos".

Al respecto, ha reconocido que podrían haberse "desentendido de la cuestión" porque el propio Real decreto que publica el Gobierno habilita a que sean las autoridades militares y las instalaciones militares las que se pudieran hacer responsables de este tema.

No obstante, ha defendido que "efectivamente es mucho mejor si coordinándonos entre todos podemos mantenerlos en el entorno donde habitualmente ellos se pueden encontrar", ante lo cual ha anunciado también que ha ordenado movilizar los recursos necesarios para que esto se pueda llevar a cabo "en coordinación".

"Creo que eso es muy bueno entre todas las administraciones. Administración Central con el apoyo del Ejército, Cáritas, Cruz Roja y el propio ayuntamiento y cómo no también, evidentemente, pediremos ayuda a la autoridad sanitaria para aquella necesidad de apoyo que en un determinado momento nos pueda surgir", ha señalado Fragoso, para quien se sigue trabajando "para entre todos ir solucionando en la medida de nuestras posibilidades esta situación que vivimos".

En este mismo sentido y junto a otras medidas "operativas" adoptadas desde el consistorio, ha señalado la importancia de adoptarlas también de cara a los más vulnerables, a los sin techo, "dándoles una solución a la situación en la que en este momento se vive".

Ya en el turno de preguntas e interpelado por cuándo podría abrir el albergue, ha comentado que la "voluntad" ha sido que sea de forma "inmediata" y que llevan trabajando en ello "de forma absolutamente inmediata", después de que, según ha precisado, el día 13 se cerrara el albergue y no les avisaran y el día 16 tuvieran conocimiento en el ayuntamiento, sobre lo cual ha especificado que a fecha de este 18 de marzo está en "condiciones de decir" que espera que la apertura sea "inmediata".

Asimismo, ha agregado este martes han estado trabajando en labores de limpieza y acondicionamiento del lugar de la mano de Cáritas, a la vez que han tenido conversaciones y la "autorización" y "colaboración absoluta" de la Delegación del Gobierno y del Ejército "para buscar la parte de vigilancia, de seguridad" que se pudiera plantear, como también están ultimando la parte operativa en lo que a alimentación se refiere.

CRÍTICAS DE CABEZAS

Preguntado también por las críticas del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, sobre este asunto, Francisco Javier Fragoso ha trasladado su "tristeza" dado que "una vez más" cree que "se ha salido de lo que tocaba hacer" y ha cometido "algo de irresponsabilidad", al tiempo que ha sumado que ha intentando "en la medida de lo posible y de la vorágine de las circunstancias" tener un diálogo "fluido" con la oposición y con los grupos que componen el gobierno municipal.

"Creo que no se puede estar como él ha hecho, tuiteando o retuiteando un 'tweet' del presidente Vara en el que nos pedía a todos unidad frente a este tema", ha defendido, para apostillar que "de buenas a primeras (Cabezas) prefiera un titular de prensa a ni siquiera una llamada al alcalde para que le explique que situación es la que se vive".

Así, ha manifestado que le parece "un irresponsable y que, en este caso, no se ha comportado como a la altura de las circunstancias nos pueden exigir a todos", así como que "no se puede ser un oportunista para buscar rédito político de todas estas cuestiones, entre otras cosas porque las declaraciones no aportan nada" y "lo único que hace es una crítica facilona sin conocer el fondo de la cuestión ocurrida".

"Por lo tanto yo creo que lo que hay que pedir es colaboración leal a todo el mundo y no ser un hipócrita", ha incidido, junto con que la "ambición" de Ricardo Cabezas "por ser alcalde no le puede cegar": "en este momento a todos nos exige estar a la altura de las circunstancias y de lo que de nosotros demandan los ciudadanos y sus declaraciones no están a la altura de las circunstancias".

SUPERÁVIT PARA SERVICIOS SOCIALES

Por otro lado el regidor ha sido interpelado por el hecho que el real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias aprobado por el Consejo de Ministros este pasado martes contemple que los ayuntamientos puedan destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en servicios sociales y promoción social, sobre lo cual ha replicado que el Gobierno ha hecho una estimación de cuándo se hagan las liquidaciones de todos los consistorios qué parte de superávit les permitirían destinar.

Así, desde Badajoz primero preguntarán si como ayuntamiento, pese a estar sometido a un Plan económico financiero, van a poderlo destinar, mientras que sobre qué aspectos ha sostenido: "a lo que haga falta y nos permita la ley".

"No va a haber, ni se va a escatimar en nada de lo que haga falta ni nos permita le ley, pero una vez que tengamos los datos encima de la mesa les podré concretar", ha reconocido.

Además, ha continuado, las necesidades "no hay que inventárselas" y "esto va a ser un proceso que no va ser de dos días" sino "largo" y "por lo menos a corto y medio plazo", por lo que ha abogado por ir intentando suplir las necesidades "según nos surgen".