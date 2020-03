Badajoz precinta parques infantiles y cierra centros de mayores, cívicos y las AAVV

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha acordado cerrar y precintar todas las zonas de juegos infantiles de los parques y plazas de la ciudad, junto con el cierre de los centros de mayores, los centros cívicos y las asociaciones y la suspensión de la Feria del Mueble, prevista del 3 al 5 de abril en Feria Badajoz (Ifeba).



Así lo ha anunciado en una rueda de prensa desde el ayuntamiento realizada vía telemática, misma vía en la que ha respondido a las preguntas de los periodistas, y en la que en primer lugar ha defendido que la situación que se vive en España "es la de tener que tomar medidas que colaboren a evitar la expansión y el contagio del virus".



También a que "diariamente hay que ir analizando cuestiones que nos obligan a tomar nuevas decisiones", ha señalado, para exponer que parte de la "premisa general" de que "la mejor forma en la que todo el mundo contribuimos a evitar la propagación del virus es que, más allá de lo imprescindible, de las labores de trabajo, de las necesidades que tengamos que cubrir, cuanto más tiempo pasemos en casa y evitemos tener contacto con mucha gente para evitar que bien nos puedan transmitir o bien podamos transmitir el virus" es "mejor".



Asimismo, ha pedido "tranquilidad y evitar las situaciones que se pueden estar viviendo en algunos centros de supermercados de la ciudad", sobre lo cual ha asegurado: "no hay ninguna previsión de ningún problema en absoluto de abastecimiento que justifique el que tomemos medidas más allá de lo que el sentido común nos debe dictar".



Seguidamente y como complemento de las medidas tomadas este jueves, Fragoso ha anunciado que ha tomado la decisión de ampliar algunas de ellas "para evitar efectos que pudieran ser negativos" como la de ordenar el cierre y precinto de todas las zonas de juegos infantiles de los parques y plazas de la ciudad.



"No tendría ningún sentido que se haya tomado la decisión de evitar que los niños estén juntos en el colegio, para que ahora tuviéramos otros espacios donde los niños estuvieran juntos", ha justificado, para agregar que se trata de espacios que, por su uso, "es muy habitual el que se puedan tener conductas que facilitaran la transmisión del virus" y que "los niños tienen que pasar el máximo tiempo posible en casa" y "esto no son épocas de vacaciones" ni de convivir en parques, sino "de intentar evitar durante estos 15 días que el virus se pueda transmitir".



Otra de las medidas consiste en una decisión "ya drástica" en aras de "evitar malentendidos", como el cierre de los centros de mayores "por completo" para que no sean "ningún punto de encuentro, aunque no tuvieran actividades", como también cerrarán los centros de actividades en las asociaciones de vecinos y los centros cívicos, incluyendo la suspensión de actividades.



Tampoco abrirán en estos 15 días los monumentos que suelen abrir los fines de semana para evitar concentrar a los ciudadanos; al tiempo que se ha suspendido la atención directa al turista que va a informarse a las oficinas de turismo, que se mantendrán funcionando y en las que indicará un teléfono para quienes hayan venido a la ciudad y necesiten alguna determinada información.



FERIA DEL MUEBLE Y PLENOS



En su intervención, Fragoso también ha explicado que ha tomado la decisión de que se suspenda la Feria del Mueble que se iba a celebrar en Ifeba los días 3 al 5 de abril porque todos los trabajos necesarios para su organización tienen que transcurrir en estos 15 días.



Además, ha hablado con los portavoces de los grupos políticos y ha tomado la decisión de no suspender, pero sí posponer para después de estos 15 días, la celebración de las comisiones y del pleno municipal, ante lo cual todos los grupos han decidido que "los principales responsables" que deben "transmitir pedagogía" a los ciudadanos son sus representantes en el ayuntamiento.



"No hay nada urgente y emergente que nos lleve a tener que celebrar el pleno y las comisiones", ha reconocido, para agregar en todo caso que el pleno se puede posponer una semana o 10 días "si hiciera falta" y que, en el caso de que surgiera una cuestión "urgente", como alcalde tiene la capacidad de convocar uno extraordinario y urgente "sin necesidad de celebrar comisiones".



Otra de las decisiones relacionadas con el ámbito del palacio municipal pasan por la suspensión de las ruedas de prensa de forma presencial, por lo que prioritariamente se dará información a través de notas de prensa o, cuando sea necesario, por el sistema de 'streaming' con la posibilidad de hacer preguntas a través del Whatsapp o del correo electrónico. Al respecto, ha comentado que no ha querido celebrar la concentración en memoria de la última víctima de violencia de género aunque ha mostrado "la absoluta repulsa de la corporación" ante la misma.



AUTOBUSES Y RECAUDACIÓN



Igualmente y para complementar medidas ya adoptadas, en el caso de los autobuses ha planteado que hay que disminuir el número de transacciones entre el conductor y los ciudadanos y que queda, a partir del lunes, suspendida la posibilidad de pagar en efectivo en los autobuses, ante lo cual recomienda adaptarse en estos días al sistema de la tarjeta-monedero.



El alcalde también ha ordenado la suspensión de la atención personalizada en la Oficina de Recaudación, donde en estos días "muchos" ciudadanos que no lo tienen domiciliado se acercaban a recibir el recibo del Impuesto de Vehículos, y sobre lo cual ha querido trasladar "tranquilidad" porque por un lado, como en estos 15 días no se podrá recibir el recibo, ha decretado que "como mínimo" va a haber un periodo de ampliación del pago voluntario de los mismos días de suspensión.



En segundo lugar, ha matizado en el caso de cualquier otro procedimiento tributario del ayuntamiento que tenga un plazo, igual que la Agencia Tributaria ya ha sacado en su web que se van a ampliar el plazo el consistorio está a la espera de la base normativa para ampliarlo también.



BARES DE COPAS



Finalmente y a preguntas de los periodistas por cómo valora que algunos bares de copas hayan decidido cerrar preventivamente, ha reconocido que lo ve "absolutamente responsable" y que cuantos más locales lo quieran hacer "mejor", mientras que preguntado por las bodas civiles ha dicho que en un principio se van a celebrar pero "casi en la estricta intimidad", y "en ningún caso" con más de 15 acompañantes en el salón de plenos.



Asimismo e interpelado por la celebración de la Semana Santa y la Feria del Libro, ha especificado respecto a la primera que "todo lo que se puede barajar está en este momento encima de la mesa" y respecto a la segunda que es a mediados de mayo, por lo que hay "tiempo suficiente" y, en todo caso, "las medidas que haya que tomar se van a tomar".