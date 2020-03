Badajoz rinde homenaje a las víctimas del terrorismo

Ep.



La ciudad de Badajoz ha rendido un homenaje a las víctimas de terrorismo en un acto en el que la delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Extremadura, María José Ruiz Expósito, ha defendido que tienen "muchos motivos para seguir alzando la voz" en un tiempo en el que "terroristas confesos y condenados" organizan exposiciones en centros cívicos, dan conferencia o son entrevistados en las televisiones públicas.



En concreto, Ruiz Expósito ha lamentado que "para muchos" las víctimas del terrorismo, entre las que se incluye ella misma, siguen siendo "molestas e incómodas y algo de pesadas", y "a todos ellos" les ha recordado que tienen "muchos motivos para seguir alzando la voz hoy aquí".



"Vivimos tiempos en los que los terroristas confesos y condenados organizan exposiciones en centros cívicos, dan conferencia y son entrevistados en las televisiones públicas que pagan todos los españoles, también nosotros las víctimas del terrorismo", ha destacado, junto con los documentales, unidades didácticas o publicaciones que "venden los terroristas como luchadores de la libertad y héroes, mientras que siguen sin reconocer el número exacto y el nombre de sus víctimas".



Así, ha continuado, se consigue "tergiversar el verdadero relato y blanquear a los terroristas", que "día sí y día también" son homenajeados en localidades del País Vasco y Navarra "con el escarnio público y humillación que este tipo de actos supone para las víctimas del terrorismo".



"Los que históricamente han actuado como frente institucional de ETA, y que a día de hoy siguen sin condenar la violencia, son tratados como un agente político más y sirve de su apoyo, acción, proacción y omisión para gobernar", ha señalado en un acto celebrado con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que ha contado con la presencia del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; y el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza; junto a autoridades civiles y militares y representantes de la citada agrupación.



JUSTICIA Y VERDAD



Según ha recalcado María José Ruiz , con este acto quieren recordar a todas las víctimas del terrorismo en su Día Europeo y también para rememorar "especialmente" aquel 11 de marzo de hace 16 años en el que un grupo yihadista "asesinó y sembró el casos en Madrid causando 191 víctimas mortales, y 1.761 heridos".



"Es un día para recordar a los verdaderos héroes y heroínas de nuestra sociedad, las víctimas del terrorismo, aquellos y aquellas que en primera persona nos han enseñado lo que es el miedo, el dolor, la indefensión y la injusticia", ha expuesto, junto con que también han enseñado "el verdadero significado de las palabras dignidad, valentía, coraje, superación", conceptos que "sin duda" inspiran el trabajo de la AVT.



En dicho acto, ha hecho hincapié además en que, cuando las víctimas del terrorismo alzan la voz para reclamar "justicia y verdad" para los atentados sin esclarecer completamente o el cumplimiento íntegro de las condenas, se les tacha de "vengativas y fachas".



Para la delegada de dicha asociación en Extremadura, se viven "tiempos complicados" para las víctimas del terrorismo en los que siguen "de plena vigencia" sus reivindicaciones de "verdad, memoria, dignidad y justicia", a la vez que ha sostenido que "el terrorismo podrá desaparecer", pero que las víctimas del terrorismo permanecerán.



En este punto, Ruiz Expósito ha planteado que las víctimas necesitan dotarse de las instituciones "legales" y de la voluntad política "necesaria" para evitar que los terroristas sean homenajeados como héroes; y de liderazgos políticos que "con valentía" defiendan que hay partidos políticos en las instituciones que "aunque puedan ser legales", algo que pone "en duda" la AVT, "en absoluto son morales", como también necesitan mecanismos para investigar todos los atentados de ETA sin esclarecer y de otros grupos terroristas.



Finalmente, ha planteado una legislación específica y un sistema de ayudas a nivel regional, nacional y europeo "que reconozca la especificidad de las víctimas del terrorismo" y que les ofrezca una asistencia "específica, especializada, continuada y unificada" al margen de donde haya sido el atentado, como también necesitan las víctimas que se siga reconociendo a sus seres queridos con homenajes o monumentos "para que su recuerdo no caiga en el olvido". "Para que nuestro sufrimiento no haya sido en balde", ha manifestado.



RECUERDO Y DOLOR



Por su parte, el alcalde de la capital pacense ha dado las gracias en nombre del pueblo extremeño y de los vecinos de Badajoz a la AVT por permitir "un año más compartir este día" de recuerdo y "sin duda de dolor", a la vez que ha sostenido que la sociedad española, extremeña y pacense en su conjunto "tiene una deuda eterna con el sacrificio que os obligaron a dar".



"Es un sacrificio no voluntario, en este caso fue impuesto por la fuerza, pero creo que tenemos una deuda que no se podrá pagar durante todos los años de vida que podamos tener", ha señalado, junto que "es una obligación moral" de las diferentes instituciones representadas en este acto "como el de acompañaros a vosotros" en este Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.



Seguidamente, ha parafraseado la "famosa" frase escrita en el pabellón 4 del campo de concentración de Auschwitz que la mayoría de pensadores atribuyen a un filósofo y poeta español, Jorge Ruiz de Santallana: "los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo".



De este modo, Fragoso se ha mostrado "convencido" de que la sociedad española "no se puede permitir que el triste pasado" de quienes han sido víctimas del terrorismo de ETA, del del Grapo o del yihadista en los últimos años "la posición que durante algunos años tuvo la sociedad hacia ellos". "Y por lo tanto las debilidades que nos puede generar el que se pueda repetir la historia", ha resaltado.



PARTIDO POPULAR Y CIUDADANOS



El acto, celebrado en la rotonda de los corazones en plena barriada de Valdepasillas, también ha contado con la presencia de políticos a nivel regional, como el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, quien en declaraciones previas a los medios ha señalado que este miércoles apoyan "nuevamente" a las víctimas del terrorismo y que "no" se puede "nunca dejar caer en el olvido a aquellos que dieron su vida por salvaguardar nuestros derechos y el sistema democrático".



"Y por esas víctimas del terrorismo, muchas de ellas extremeñas, una vez más estamos dando apoyo sin fisuras a las mismas", ha añadido, para agregar que "no vale ningún blanqueamiento" ni "ningún olvido" y sumarse "siempre a esta petición de memoria, dignidad y justicia".



También ha estado presente la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Marta Pérez Guillén, para quien este 11M está "marcado en negro en el calendario que compartimos todos los españoles con las víctimas del terrorismo" y es un día en el que "no" se puede olvidar "la masacre que tuvo lugar ese pasado 11 de marzo" ni el dolor unido a esas víctimas y a sus familias.



"Hoy es un día para recordar a las víctimas y a las familias, para recordarles que no están solas, que no están solas en esta lucha y, sobre todo, un día para reivindicar desde Ciudadanos que siempre estaremos al lado de las víctimas y siempre estaremos al lado de las familias", ha manifestado.