Vox reitera a Fragoso que "cumpla con el expediente de expulsión" de Vélez

La formación política Vox ha remitido al alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso Martínez, un nuevo escrito para que "cumpla con el expediente de expulsión" de Alejandro Vélex como edil de este partido en el Ayuntamiento de la capital pacense.

En concreto, se trata de un nuevo documento en el que reitera lo que se recogía en el anterior, entregado en el registro del Consistorio el pasado 27 de febrero, en el que se informaba de la finalización del expediente de expulsión de VOX de Alejandro Vélez Ferreira.

Así pues, ante esta situación, Vox ha recordado al alcalde de Badajoz que "cumplir la ley" y "respetar la normativa interna" de este partido, según informa Vox en una nota de prensa.

De este modo, en el escrito presentado este lunes, se insta Fragoso a que "de forma inmediata active el protocolo legal", debido a que Vélez "ya no representa a Vox y por lo tanto en el pleno del Ayuntamiento de Badajoz debe ser considerado como concejal no adscrito".

Por eso, le insta a que se disuelva el grupo político Vox en el consistorio y se rescinda el contrato del secretario del grupo, Antonio Pozo Pitel, así como que "los medios materiales y económicos del grupo municipal Vox sean intervenidos por esa autoridad, haciendo entrega de toda la documentación obrante en dicha oficina a un representante del partido".

También se reclama al alcalde de Badajoz en este escrito que mientras Vélez no devuelva el acta de concejal a Vox, debe aplicar el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, que establece que los "derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia", por lo que debe "retirar la liberación económica del señor Vélez y de su asesor, Juan Antonio Morales Álvarez".

Finalmente, Vox insta a Fragoso a que "de forma inmediata", tanto en la sede electrónica como en la página web del Ayuntamiento, redes sociales municipales y la TV municipal "se abstenga de identificar al señor Vélez como representante de la formación política VOX", así como de utilizar las siglas de este partido en cualquier documento oficial o privado del Consistorio.

Por ello, advierte que "en caso de no adoptar inmediatamente las medidas legales en cuanto al concejal no adscrito", Vox "se reserva todas las acciones legales contra el señor alcalde o contra cualquier persona o autoridad que impida el cumplimiento de la legislación vigente", concluye la formación.