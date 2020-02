PSOE de Badajoz recalca la importancia del lavado de manos para prevenir el coronavirus

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha reiterado la importancia del lavado de manos para prevenir virus como el coronavirus junto a enfermedades producidas por bacterias, parásitos u hongos.

En rueda de prensa, la concejala socialista, Rita Ortega, ha incidido en que se ha "desatado" una "alarma mundial" con el coronavirus y en sus "grandes" consecuencias a nivel de salud pública o económicas, como la suspensión del Mobile World Congress en Barcelona.

Ante ello, ha querido recordar que una de las medidas "más eficaces y sencillas" que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir este virus que afecta sobre todo a las vías respiratorias, pero también otros virus y otras "muchas" enfermedades producidas por bacterias, parásitos u hongos, es el lavado de manos.

También ha rememorado que, en noviembre de 2015, el PSOE solicitó por primera vez en un pleno una propuesta para que el ayuntamiento hiciera una campaña de promoción e información sobre el lavado de manos, especialmente antes de cocinar y comer o después de usar el cuarto de baño, y que en octubre de 2016 se repartieron carteles adhesivos o se dieron charlas informativas aunque "no se hizo con mucho entusiasmo".

Con esta nueva iniciativa, ha explicado, el Grupo Socialista realiza de nuevo la petición en forma de moción para que se celebre el próximo día 15 de octubre el Día Internacional del lavado de manos, como marca la OMS, y para contar con tiempo suficiente para su preparación y desarrollo en colegios, hostelería y administraciones.

SALUD PÚBLICA Y LIMPIEZA

Rita Ortega ha resaltado igualmente que las administraciones públicas en general son responsables de la salud pública de la población y quienes tienen que garantizarla, o que una de sus misiones es informar y concienciar a los ciudadanos en la práctica de la higiene privada, señalando sobre esto último que, en su opinión, es "mucho más fácil educar a la población y concienciarla que ir poniendo multas individualmente".

Asimismo, ha expuesto que el Grupo Municipal Socialista ha solicitado en los últimos años medidas "para una mejor salud pública" como optimizar la limpieza viaria y de parques y jardines, el desbroce de solares públicos y privados para evitar plagas, incendios o una mala imagen de los barrios, la creación de un segundo punto limpio, la limpieza de los cauces, un servicio de control de plagas municipal o la eliminación de vertederos incontrolados.

Estos fines, según Rita Ortega, "solo se conseguirán con unas buenas políticas y una buena gestión integral de limpieza y mantenimiento, facilitando el cumplimiento de las normas, controlando los contratos con las empresas encargadas y realizando campañas de información y concienciación en la población".

Del mismo modo, ha valorado que el presupuesto de unos 60.000 euros para campañas de prevención o información en materia de limpieza de FCC "se debe gestionar adecuadamente y no con ocurrencias descabelladas", ante lo cual se ha referido a medidas de la Concejalía de Limpieza como repartir 'kit can' o intentar averiguar quién ha depositado bolsas de basura en las calles fuera de horario como "cosas descabelladas que no van a ningún sitio" y como "postureo".