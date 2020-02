Feria Badajoz, Ibercaja y Fundación CB renuevan su convenio de colaboración

Ep.

Representantes del Ayuntamiento de Badajoz, Ibercaja en Extremadura y Fundación CB han renovado este lunes, día 17, un convenio de colaboración dotado de 17.000 euros a favor de Feria Badajoz (Ifeba), que alberga cada año siete ferias oficiales, otras tantas privadas y hasta una veintena de congresos, eventos o galas.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; el director territorial de Ibercaja en la región, Fernando Planelles; y el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, han rubricado este acuerdo en una rueda de prensa en la que han estado acompañados de la concejala delegada de Ifeba, Blanca Subirán.

En su intervención, Fragoso ha agradecido la colaboración de ambas entidades, patrocinadores "clásicos" de la Institución Ferial de Badajoz y que renuevan dicho convenio poniendo de manifiesto "su apuesta por todo el trabajo que Ifeba desarrolla en pro de la actividad económica y social de la ciudad de Badajoz".

Según ha concretado, con este convenio patrocinan las siete ferias oficiales de Ifeba y la institución en su conjunto, de manera que "se pone en valor la aportación que Ifeba, a través también de los valores compartidos con la Fundación CB y con Ibercaja Banco se llevan a cabo", sobre lo cual ha recordado que en Feria Badajoz hay tanto citas de carácter "puramente" económico como Fehispor, "buque insignia de nuestras relaciones con Portugal".

Otras ferias están más relacionadas con la afición como Ecuextre o la Feria de la caza, la pesca y la naturaleza ibérica; otras tienen un carácter más social como la de los Mayores o Iberocio; y otras afectan a sectores "a priori minoritarios" pero "intensivos" en la generación de mano de obra, como la Feria de la Belleza o la del Mueble.

Ante ello, Fragoso ha defendido que las ferias de Ifeba generan beneficios en el conjunto de la provincia y de la comunidad autónoma y que "en la medida de lo posible" habría que "buscar algún espacio de consenso, donde el resto de administraciones colaboraran, no para que al ayuntamiento le costara menos, sino para poder más" y "tener más proyección".

De esta manera, ha incidido en que Ifeba "aspira a ser esa gran institución ferial transfronteriza" y que, "en ese camino", el consistorio debería "contar con mayor apoyo por parte de otras administraciones".

"Mientras tanto, gracias a Ibercaja, Fundación CB y al esfuerzo del ayuntamiento ahí estamos, con un buque insignia de la economía de la ciudad", ha dicho.

Sobre este mismo tema, e interpelado por si se refiere en concreto a la Junta de Extremadura y a la Diputación de Badajoz, ha recordado que ya compartió con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que Ifeba a su juicio "aporta mucho a Extremadura" y es "un ejemplo" con ferias como Fehispor, Ecuextre o la de la Caza "por aquello de compartir aficiones, compartir espacios económicos con nuestros hermanos portugueses".

"Creo que le hacen una función a Extremadura muy importante y a la propia provincia como para que hagamos una reflexión de si efectivamente deberían tener un mayor grado de implicación ambas instituciones", ha apuntillado, para resaltar acerca de Ifeba que "más que puntualmente, y hay que agradecer, la presencia en ferias con un patrocinio determinado" para la "globalidad de la institución sería bueno tener una mayor implicación".

"No me importaría que pudiéramos reflexionar y ceder incluso espacios a la hora de tomar decisiones, lo que a mí me gustaría y entiendo es que esta institución ferial, que hasta ahora y fundamentalmente la lleva a sus espaldas solo la ciudad de Badajoz, como el servicio que hace trasciende mucho más allá de la ciudad de Badajoz creo que sería bueno compartir el peso", ha sumado en aras de que Ifeba crezca al tener, a su juicio, "espacios para crecer" y "muy especialmente" en las relaciones con Portugal.

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Por su parte, Fernando Planelles ha expuesto que, para Ibercaja como banco procedente de cajas de ahorro, es "fundamental" participar en actividades de este tipo y poder devolver a la sociedad "gran parte" de lo que reciben, además de ser una "muestra más" de su compromiso con la sociedad y el territorio.

Así, ha agradecido a Fundación CB su colaboración y participación en este patrocinio, "convencidos de que entre los dos sumamos y podemos llegar a muchos más sitios" e "importante" al ser Ifeba "un agente vertebrador, dinamizador" y "fundamental dentro de la actividad comercial, social y económica" de la ciudad, la eurociudad con Elvas y Campo Mayor, Portugal, la provincia pacense y la comunidad extremeña.

En un sentido similar, Emilio Vázquez ha expuesto que para la fundación que preside es un "verdadero orgullo" y "una satisfacción grande" poder colaborar con el, en su opinión, "mejor banco que hay en Extremadura", dado que "ha cogido muy bien" el "compromiso que le tenía la historia reservado".

Para Vázquez, "la herencia era muy grande y tenía que sustituir algo tan grande como la Caja de Ahorros de Badajoz" y "lo han hecho perfectamente, están perfectamente integrados en nuestro territorio con una gran preocupación por el desarrollo económico, social y empresarial", mientras que sobre Ifeba ha valorado que es uno de los puntos principales para el desarrollo "global" a nivel de ocio, empresarial y comercial para toda Extremadura e "incluso" una "gran plataforma" de cara a Portugal.

SEDE DE FUNDACIÓN CB EN EL CASCO ANTIGUO

Por otro lado y a preguntas de los periodistas sobre los trámites para la construcción de la nueva sede de Fundación CB en pleno Casco Antiguo, Francisco Javier Fragoso ha comentado que "en ello están", que "van" e "irán a buen puerto", a la vez que ha recalcado el "compromiso clarísimo" de la corporación municipal en su conjunto dado que la ubicación de dicha sede en el centro histórico está "respaldada" por los grupos políticos de la anterior legislatura y los actuales son "herederos" de ese compromiso adquirido como institución.

"A partir de ahí las dificultades que puedan surgir desde el punto de vista técnico, pues para eso están los técnicos para resolverlas y en ello están, y yo estoy convencido de que en breve, cuando digo breve me refiero lo que en términos urbanísticos puede suponer esa expresión, tendremos posibilidades de tener buenas noticias", ha apuntillado, aunque ha reconocido que "nadie" se va a "pillar los dedos".

Del mismo modo, ha abundado en que "con normalidad están trabajando en ello" y en que "aquí no hay ninguna polémica" sino "un compromiso claro" de "la voluntad" que agradece a Fundación CB, "por complicarse la vida" al situar su sede institucional en un espacio en el que quieren contribuir, "más allá de sus labores fundacionales propias con su mera presencia", a la recuperación del Casco Antiguo.

"Tranquilidad y sosiego por que se va por el buen camino y más pronto que tarde iremos albergando noticias sobre esta cuestión", ha concluido Fragoso.