Fragoso considera una "auténtica chorrada" la polémica sobre el despacho de Unidas Podemos

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha calificado como una "auténtica chorrada" la polémica sobre el despacho del Grupo Municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento, y de "chorrada elevada a la enésima potencia" las manifestaciones del Grupo Socialista sobre esta cuestión.



Cabe recordar que la única concejala del Grupo Municipal de Unidas Podemos-IU-Equo, Erika Cadenas, criticó el pasado lunes la intención del PP y C's de "desalojar" a esta formación de su despacho en el consistorio, sobre lo cual Fragoso ha señalado, a preguntas de los periodistas, que "se tendrán que ir, que es lógico y ya está" pero "con absoluta normalidad".



"Lo que ocurre en esta casa no ocurre en ningún lado de España", ha señalado Fragoso, quien ha añadido que la distribución de despachos a disposición de los grupos le corresponde al presidente de la corporación, al tiempo que ha comentado que "con absoluta normalidad siempre y en todas las instituciones" se gestionan en proporción a la representatividad de cada formación.



Por ello, les podrá parecer "más o menos entendible" o "razonable" que a Cadenas "le gustaría tener un despacho doble, triple o más grande o ahorrarse la sede y no tener que alquilar una", pero que "tiene que entender" que Unidas Podemos tiene un concejal en el ayuntamiento y que los espacios se redistribuyen en función de la representación de cada grupo.



EL PSOE Y LA DIPUTACIÓN



También ha señalado en referencia a la postura adoptada por el PSOE sobre este mismo tema que al Grupo Popular en la Diputación le ha quitado "medio despacho" para dárselo a un grupo nuevo, Ciudadanos, "porque hay que adaptarse a la realidad nueva que existe" como en el ayuntamiento, donde hay un grupo político más tras los últimos comicios municipales; así como que no se ha visto a los 'populares' en la institución provincial quejarse "como niños chicos".



Sobre la diputación ha comentado asimismo que el despacho "más grande" es el del grupo del portavoz socialista y vicepresidente primero de la diputación, Ricardo Cabezas, quien tiene además "posiblemente el despacho más grande" porque heredó el del antiguo presidente cuando Miguel Ángel Gallardo trasladó el suyo al antiguo Consejo Consultivo. "Le da para hacer tres despachos para Podemos en el despacho que tiene Cabezas allí en diputación.



Por todo ello, Francisco Javier Fragoso ha valorado sobre este tipo de polémicas que es "una absoluta chorrada" cuando en todas las instituciones que conoce a la presidencia, ya sea del Senado, del Congreso o del Ayuntamiento, le corresponde distribuir los espacios entre los grupos y se suele hacer bajo criterios de equidad en función de la representatividad.



Sobre la impugnación de Podemos de la notificación de Alcaldía en la que se indica que deben abandonar el despacho, ha señalado que las decisiones que toman los órganos a quienes les corresponde adoptarlas "hay que aceptarlas, eso se llama la democracia".



"Si los de Podemos no quieren ser demócratas, pues evidentemente habrá que utilizar los mecanismos que la ley marca", ha concluido el alcalde, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa en la que ha firmado junto al presidente de la Asociación de Hosteleros de Badajoz, Manuel Corbacho, un convenio para intensificar el impulso de la marca 'Saborea Badajoz'.