El Ayuntamiento de Badajoz repartirá 'Kit can' entre los dueños de perros

Ep.

La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Badajoz repartirá 'Kit can' entre los propietarios de perros en el marco de una campaña que pretende concienciar sobre la importancia del hábito de la limpieza de las deposiciones animales.

El 'Kit can' está compuesto por una caja que contiene un bolso de transporte, una botella para la mezcla de agua y vinagre para limpiar el orín de perro y bolsas para la recogida de excrementos, como ha avanzado el concejal de Limpieza, Alejandro Vélez, en la presentación de esta campaña financiada con cargo al presupuesto de 60.000 euros anuales para temas publicitarios y de concienciación recogido en el contrato de FCC.

Vélez ha comenzado su intervención recordando que el pasado mes de noviembre la mayoría de los vecinos recibió una carta suya pidiendo la colaboración ciudadana en la limpieza de la ciudad, "porque al final, como dice nuestro lema, 'Badajoz con decoro tiene que ser cosa de todos'".

En dicha carta avanzaba también, ha recordado, que se harían distintas campañas de concienciación con determinados colectivos, entre los que ha citado los comerciantes del mercadillo con quien ha mantenido una reunión para que este último quede "en unas condiciones mucho más dignas".

En este contexto, ha enmarcado esta nueva campaña 'Kit can', centrada en los propietarios de perros en una ciudad con unos 24.000 canes "legalizados" y que consiste en que a día de hoy está "bastante interiorizado" entre quienes tienen mascotas ir con bolsas para recoger los excrementos de su can, "aunque también habría que mejorar al respecto", pero hay "una deficiencia y bastante importante" en el caso de la orina.

"Sí vemos que hay una deficiencia y bastante importante y que está creando también una problemática que es el tema de la deyección del orín", ha reconocido Vélez, que ha recordado que la Ordenanza municipal de limpieza también recoge que este último "tiene que ser limpiado" y que tanto esta como la Ordenanza reguladora de la tenencia y circulación de animales contemplan sanciones económicas que, en el caso de la primera oscilan entre 751 y 1.000 euros y en la segunda unos 30 euros.

"TENDER LA MANO"

Alejandro Vélez ha indicado en este sentido que se está sancionando por parte de la Policía Local sobre la no recogida de excrementos pero no en la deyección del orín, razón por la cual la Concejalía de Limpieza quieren "colaborar" y "tender la mano" a los ciudadanos, facilitándoles el 'Kit can' para que "empiecen a concienciarse de que el orín de su mascota, una vez que lo haya realizado, también hay que limpiarlo" con la citada botella en la que se debe mezclar un 50 por ciento de agua y otro tanto de vinagre que "hace que al final el olor aminore".

Dicha mezcla también permite que el perro "no siempre intente hacer su deyección donde lo suelen hacer otros perros", según ha manifestado Alejandro Vélez en la presentación de esta campaña en la que se repartirán estos kit, de momento 5.000 con un precio cada uno de unos 4 euros, y que serán repartidos por dos vehículos "expresamente" rotulados con esta campaña y que recorrerán del 6 al 28 de febrero los distintos barrios y pedanías de la ciudad entre las 16,00 y las 20,00 horas.

BASURA EN EL CASCO ANTIGUO

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, por la campaña que persigue la identificación de quienes tiran bolsas de basura en horario no autorizado en el Casco Antiguo, sobre lo cual el edil de Limpieza ha comentado que ha dicho a la Policía Local que "a lo mejor incluso" tendrían que hacer "algunas visitas más" o "inspecciones más" y ver si "al final" sacan "alguna nueva identificación" y "si en un momento dado se abre un expediente sancionador o no".

Ha destacado igualmente que barajan, al igual que se coloca una pegatina cuando un vehículo es retirado por el Servicio Municipal de Grúa, hacer "lo mismo" cuando Limpieza visualice basuras en los acerados, dejando una pegatina "grande, significativa" para que "quede constancia en el vecindario" que se han llevado su bolsa de basura "y está siendo inspeccionada".

"No queremos ser ni tenemos un fin recaudatorio, queremos que sea todo más bien didáctico", ha defendido sobre esta campaña que, en su opinión, se ha "magnificado" cuando "sin sancionar todavía está aminorando la presencia de bolsas de basura en el casco histórico", la zona en la que se están centrando al carecer de contenedores durante el día, sobre lo cual ha puntualizado que "a día de hoy no se ha sancionado a nadie" pero sí tienen "dos identificados".

Finalmente e interpelado por su situación dentro de Vox, Alejandro Vélez ha destacado que es concejal de Limpieza y el representante de Vox "a día de hoy".

"Es decir, nada ha cambiado", ha incidido, para reiterar: "ya lo he dicho, sigo siendo de Vox, sigo siendo el representante de Vox, del grupo municipal de Vox". "Si en un futuro hubiera que aclarar algo más se aclarará", ha añadido en todo caso.