El Hospital Universitario de Badajoz ofrece el servicio de micropigmentación mamaria

El Hospital Universitario de Badajoz ha puesto en marcha la consulta de micropigmentación del complejo areola-pezón.

Se trata de una técnica destinada a mujeres que han sido sometidas a una intervención quirúrgica oncológica y que tras la reconstrucción de la mama no tienen areola ni pezón.

Con esta técnica, realizada con pigmentos naturales por enfermeros especialistas, se consigue la finalización del proceso de reconstrucción mamaria.

Desde el pasado día 7 de octubre el hospital ha citado a 60 pacientes de la unidad de mama y se les ha explicado, en grupos de diez, el procedimiento para poder someterse a esta técnica.

Tras pasar por una prueba de alergia ya se han micropigmentado 24 pacientes; cinco no han acudido a consulta; dos están pendientes de otras pruebas; tres una vez entrevistadas están a la espera de confirmar si continúan o no y tres han decidido no someterse a esta técnica.

Una vez realizada la micropigmentación, se hace una revisión al mes, ya que en la mayoría de los casos hay que hacer algún retoque por la pérdida de pigmentos.

Siete de las pacientes micropigmentadas ya han acudido a la consulta mensual y deberán volver al año y una no ha acudido a consulta.

En la actualidad, hay 23 pacientes citadas hasta junio a la espera de realizarse la micropigmentación en el Hospital Universitario de Badajoz.