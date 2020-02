Gallardo condena los "actos de violencia" en la manifestación de agricultores

Ep

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha condenado los "actos de violencia" de este pasado miércoles a las puertas de la Feria Agroexpo en Don Benito, sobre los que ha señalado que "no fue una carga policial" sino "una agresión de violentos contra la policía".



Gallardo se ha solidarizado con agricultores y ganaderos que "entienden que su trabajo no les permite vivir en dignidad", por lo que "todos" deben "luchar desde las instituciones y estar al lado" del colectivo para que el sector agrario sea "digno".



También para que puedan tener un "salario justo por aquello que producen", según Gallardo, quien ha expresado su solidaridad con los 16 policías nacionales que fueron "agredidos en cumplimiento de su deber", ha recalcado durante su intervención en el turno de palabra del presidente del pleno ordinario celebrado este viernes, día 31, en la Diputación de Badajoz.



Más allá de expresar su apoyo al sector, ha reconocido que "probablemente" no podrán acometerse todas sus reivindicaciones en cuanto a la regulación de precios en una economía como la actual, y en este sentido ha recordado que la Constitución "choca frontalmente con la figura de poner precios mínimos".



No obstante, se ha mostrado convencido de que desde las instituciones se puede trabajar "mucho", desde los ámbitos europeo, estatal o regional, para "paliar un desastre que es que el sector de la fruta en Extremadura pueda desaparecer".



GUADIANA



En el mismo turno de intervención del presidente, Gallardo también se ha referido a que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión celebrada el pasado día 28 ha aprobado el cambio de nombre del municipio de Guadiana del Caudillo, que pasa a denominarse Guadiana, "tal y como había solicitado el propio ayuntamiento de la localidad".



"Creo que este acuerdo viene a reforzar la firme convicción de que la mejor forma de hacer justicia y de estar en paz con el pasado es terminar con los vestigios", ha defendido.

Y, ha matizado que "este, sin lugar a dudas, era uno de los mayores" y felicitar al gobierno local de Guadiana y a los ciudadanos "que han hecho posible que este cambio se produjera".