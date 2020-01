Ayuntamiento de Badajoz trabajará en un nuevo reglamento de funcionamiento interno

Ep

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con los votos a favor de Ciudadanos, Partido Popular y PSOE y en contra de Unidas Podemos y Vox una moción que insta a trabajar en un nuevo reglamento de funcionamiento interno.

Dicha moción es una transaccional solicitada por el PSOE a otra de Ciudadanos contra el uso "inadecuado" de las mociones en los plenos del ayuntamiento "por respeto de la autonomía local", que ha defendido el portavoz de la formación naranja, Ignacio Gragera, que ha puesto como ejemplo que el pleno ha debatido este jueves varias sobre temas relacionados con el ámbito nacional.

Para Ignacio Gragera, el contenido de la moción de Cs "se explica solo" con los debates producidos en el pleno de este jueves en torno a mociones relativas a temas nacionales, a la vez que ha considerado que es "habitual" que se presenten al mismo "determinadas mociones que no tienen nada que ver" con la ciudad, sus ciudadanos o con instituciones que puedan tener "incidencia directa" en la población del municipio, así como que en una comisión ya se ofreció "un cierto consenso" a este respecto que "fue rechazado".

"Tenemos la obligación de intentar evitar estos espectáculos que nosotros consideramos que son a veces bochornosos", ha agregado Gragera, mientras que el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, ha criticado que desde Cs "no estaban de acuerdo" con las mociones de ámbito nacional pero "entran" en su debate y ha recordado que, de las primeras que presentó Cs en la legislatura, una pedía condenar "supuestos actos de odio y violencia" en una manifestación de Madrid y otra reclamar "libertad educativa".

Por ello, Cabezas ha planteado que la moción de Cs "no tiene recorrido ni legal ni de ningún tipo" y que el PSOE iba a votar en contra, salvo que aceptase una transaccional en la que se comprometan a que en un plazo de cuatro meses esté en vigor un reglamento de funcionamiento interno que regule, por ejemplo, qué tipo de mociones van a pleno.

Sobre este mismo asunto, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha admitido que le ha resultado "graciosa" esta moción de Cs tras aprobar la formación naranja con PP y Vox una moción "contra el nuevo Gobierno" y que, "aun compartiendo" con Gragera que la política "debe ser útil", no entiende esta moción "precisamente ahora" cuando "no han dudado", desde que todos los concejales prometieron o juraron el cargo, en llevar a pleno mociones sobre cuestiones "ideológicas" de ámbito regional o estatal.

A su vez, el portavoz de Vox, Alejandro Vélez, ha reconocido que "todos al final" han propuesto mociones de ámbito de política nacional "que se pueden debatir perfectamente en otros foros", y que el hecho de que se comprometan a partir de este jueves a que las mociones tengan que ver con la "dinámica" de la ciudad es "un primer inicio para que así sea", pese a que "el show de la oposición, para lo que utilizan el pleno, se verá al final coartado".

En nombre del PP ha intervenido María José Solana, que ha recordado que en la Comisión de Asuntos Generales propuso, a tenor de la presencia de nuevos grupos políticos en el ayuntamiento y el "perfil que se pretende identificar" de los mismos con situaciones "dramáticas pero históricas", evitar este tipo de mociones aunque se rechazó.

"Una vez tomada esa decisión por parte de todos, señores se abrió la veda", ha continuado Solana, que ha apuntillado que el Grupo Popular es partidario de continuar en la línea de trasladar aspectos que puedan tener "un impacto dentro del ámbito local".

Cabe destacar que el pleno, que se ha prolongado durante cinco horas y media, ha debatido distintas mociones relacionadas con el ámbito nacional, dos de ellas del PP que han resultado aprobadas, una sobre los acuerdos alcanzados con independentistas y populistas y otra sobre la libertad de elección educativa y de enseñanza; o una de Vox para reprobar al PSOE por sus responsabilidad política por el denominado 'Caso ERE' que ha sido rechazada.

También de ámbito nacional, se ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el PSOE, con una transaccional del PP, rechazando cualquier tipo de violencia contra partidos políticos o cargos públicos.

EMPLEO, RPT Y CUENTA GENERAL

En el apartado de recursos humanos, el pleno ha aprobado con los votos de Podemos, PSOE y Ciudadanos, la abstención de Vox y el voto en contra del PP una moción de la formación morada para optimizar los planes de fomento del empleo temporal de la Junta, al hilo de la cual la concejala de Personal, Hitos Mógena, ha anunciado que este año se va a intentar hacer un plan director de personal para evitar el empleo temporal.

Ha salido adelante además con los votos positivos de PP, Cs y Vox y negativos de PSOE y Podemos la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla de Personal; y con el mismo sentido de votos la Cuenta General correspondiente al año 2018, en relación a la cual el concejal de Hacienda, Eladio Buzo, ha defendido que la "salud económico-financiera" del Ayuntamiento de Badajoz "probablemente sea la mejor de los municipios de Extremadura".

Asimismo, se ha aprobado por unanimidad el Reglamento del Consejo Escolar Municipal de Badajoz; una declaración institucional en apoyo a las personas con alzheimer y sus familiares; y una moción de Unidas Podemos, transaccionada a propuesta de Ciudadanos, para el adecentamiento del vial de la margen izquierda del Guadiana, entre el Puente Real y el Azud, y para instar a la Confederación Hidrográfica a mejorar la accesibilidad al río.

OTROS ASUNTOS

Igualmente se ha aprobado con el voto favorable de los cinco grupos municipales con representación en el ayuntamiento un convenio entre el ayuntamiento y el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) sobre contaminación acústica, y una propuesta de convenio de permuta de terrenos del Seminario con el Arzobispado de Badajoz.

Cabe destacar que, momentáneamente y debido a la ausencia del alcalde, el pleno ha estado presidido por primera vez por el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera; ante lo cual Ricardo Cabezas ha señalado con tono jocoso "qué sorpresa ya ha pasado el año y medio estamos en el túnel del tiempo" en alusión al pacto de alternancia de la Alcaldía entre PP y Cs.

"Le llevo notando pensar la broma desde que me ha visto sentarme señor Cabezas, no se preocupe, no se preocupe, ya tendrá tiempo de acostumbrarse", ha replicado Gragera a continuación en un tono similar.