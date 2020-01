Vélez asegura que representa a Vox en el Ayuntamiento de Badajoz y lo seguirá haciendo

Ep.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, ha asegurado que ha acudido al pleno municipal de este jueves en representación del partido que lidera Santiago Abascal, y que así lo seguirá haciendo "mañana y pasado".

Así lo ha indicado en la sesión plenaria en su intervención en el turno de cierre de una moción, en la cual pedía la reprobación del PSOE por su responsabilidad política en los hechos que han sido condenado en el denominado 'Caso ERE'.

Durante este pleno, se han referido al conflicto entre Vox y Vélez por la posible salida de este último de esta formación, tanto el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, como la de Unidas Podemos, Erika Cadenas.

"Si su partido le ha dado la patada y bien dada no me pida que yo ponga la mano en el fuego por nadie señor Vélez", ha apuntado Cabezas, quien al inicio del pleno ha preguntado al secretario municipal cuántos grupos conformaban el pleno de este jueves, ante lo cual el alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha replicado que aquellos aprobados y de los que se dio cuenta en el pleno del pasado mes de julio cuando se constituyó la corporación.

Erika Cadenas ha interpelado si "realmente" es un concejal representante de Vox el que está defendiendo esta moción "o también le han hecho un ERE".

MOCIÓN DEL PSOE SOBRE VÉLEZ

El pleno también ha rechazado con los votos en contra de PP, Cs y Vox y a favor de Podemos y PSOE una moción presentada por este último grupo para mostrar la repulsa del ayuntamiento por las declaraciones "xenófobas y racistas" realizadas en redes sociales por Vélez "buscando el enfrentamiento y la crispación en la ciudad", en concreto cuando el concejal de Vox expresó, junto a una foto con obstáculos con motivo de la Cabalgata de Reyes, que eran "las consecuencias de un país sin fronteras e islamismo".

Una moción que ha sido transaccionada a propuesta de Podemos, que ha propuesto exigir la reprobación de Alejandro Vélez "y además que se actúe en consecuencia destituyéndolo de cualquier responsabilidad de gobierno", en base a motivos como que "no se puede mantener a una persona que ataca de esta manera, frontalmente, a parte de nuestra comunidad y no es lógico mantenerlo en el equipo de gobierno si realmente se rechazan sus declaraciones y actuaciones".

Para Cabezas, "Vox quiere instaurar un discurso que busque el enfrentamiento y la discriminación, y el concejal del partido de ultraderecha hasta hoy en este ayuntamiento, con el único afán de provocar y llamar la atención, viene atentando contra la comunidad islamista de la ciudad, buscando una discriminación negativa de estos ciudadanos pacenses condenándoles a pesar de desarrollar una convivencia modélica en la ciudad".

Seguidamente se ha referido a las declaraciones de Vélez en redes sociales sobre la comunidad islámica al exponer que "van más allá de la libertad de expresión", dado que "lo único que buscan es hacer daño de manera gratuita y artificial", a la vez que ha tachado de "incomprensibles" sus "ataques al imán de la mezquita y a los fieles de la misma".

Por su parte, Erika Cadenas ha explicado que su grupo había registrado una moción para, aparte de la repulsa que pide el PSOE, reprobar al "hasta ahora" concejal de Vox "no solo por estas declaraciones xenófobas, racistas, sino también por hacer apología de la dictadura franquista y del fascismo del régimen franquistas", pero que "no" llegó a tiempo de presentarla, razón por la cual ha planteado la mencionada transaccional.

"Creemos que debe ser destituido de sus funciones por sus discursos públicos de odio abiertamente islamófobo que difunde a través de redes sociales, de medios de comunicación, atacando y pretendiendo humillar a la comunidad islámica pacense y tratando así de romper la convivencia pacífica entre nuestras vecinas y nuestros vecinos", ha defendido Cadenas.

FALTA DE CONOCIMIENTO ETIMOLÓGICO

En su turno de palabra, Vélez ha lamentado la "falta de conocimiento total etimológico de las palabras" y ha expuesto que, según la Real Academia de la Lengua Española, el islamismo es una "ideología que subyace al fundamentalismo islámico o que pertenece o relativo al integrismo musulmán y partidario del integrismo musulmán" y que "de la misma manera viene a definir" Acnur dicho término.

"No he ido contra todo el colectivo musulmán, he ido contra aquellos que al final están poniendo en riesgo a día de hoy, y por eso hay esas medidas de seguridad antiterroristas por los islamistas o un islamismo radical, llámese también yihadista", ha abundado.

Sobre este asunto, el portavoz de Cs, Ignacio Gragera, ha pedido a Vélez que aclare si mantiene, cómo dijo en una tertulia radiofónica, que su intención con estas declaraciones "en ningún caso" era "ir contra" la confesión musulmana sino "única y exclusivamente frente a los yihadistas o fundamentalistas", y tras reiterar Vélez que usó las palabras "correctas", Gragera ha considerado en todo caso que se debe tener "especial cuidado" con las palabras o expresiones que se profieren.

Finalmente, la concejala del PP, María José Solana, ha razonado el voto en contra de su grupo en que consideran que las declaraciones que ha hecho Alejandro Vélez en medios de comunicación "ya expresan de forma clara cuál es su concepto" y "por tanto excluyen cualquier tipo de acritud a la comunidad musulmana".