El cupón de la ONCE deja 35.000 euros en Don Benito en el sorteo de este pasado miércoles

La ONCE ha repartido 35.000 euros en Don Benito (Badajoz) en el sorteo de este pasado miércoles, día 29, al resultar premiado un cupón del número 47846.



En concreto, el agente vendedor de la ONCE Ismael Ventas García, con discapacidad física, ha vendido a través de su TPV el cupón premiado a las cinco cifras, a un cliente en la Calle Groizard de Don Benito.



Ventas Garcías ejerce diariamente en dicha calle su labor como vendedor de productos de juego de la ONCE, tal y como informa en una nota la propia organización.