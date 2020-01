Cs ve "cuestión interna" que Vox pida a Vélez su acta de concejal en Ayuntamiento Badajoz

Ep.

El portavoz del equipo de gobierno y del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, ha considerado una "cuestión interna" que Vox haya pedido a su edil en el consistorio de la capital pacense, Alejandro Vélez, que devuelva su acta de concejal por no rescindir el contrato del personal asesor.

"La situación yo no la conozco en profundidad, no entiendo las cuestiones internas que han llevado a Vox, en este caso, a hacer o a comunicar esta situación, no tengo toda la información, son cuestiones internas del partido y yo creo que ahí no debemos meternos", ha sostenido, a la vez que ha expuesto que "a partir de ahí" quiere "dejar claro" que la ciudad "sigue funcionando" y que hay que "mantener, en este caso, la calma".

Asimismo, Gragera ha abundado en que a fecha de este viernes, día 24, "no ha habido ninguna comunicación oficial de que se haya producido ningún tipo de cuestión disciplinaria" de la que el ayuntamiento tenga conocimiento, por lo que ha abogado por la "prudencia" y la "tranquilidad, así como por trasladar a los ciudadanos "que la ciudad sigue funcionando y sigue con plena y total normalidad", y por "respetar las decisiones internas de cada partido".

De esta manera se ha pronunciado Ignacio Gragera a preguntas de los periodistas por su parecer después de que Vox a nivel nacional ha requerido este pasado martes, día 21, a su único concejal en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, que devuelva su acta de edil, tras no haber cumplido éste --según la formación-- el "compromiso" de rescindir el contrato del personal contratado como asesor en el consistorio de la capital pacense.

SIN NOTICIAS DEFINITIVAS

Sobre este asunto, Gragera ha comentado que, de entregar su acta, Alejandro Vélez pasaría a ser concejal no adscrito y que, hasta donde él mismo sabe, "no" existe "ninguna noticia definitiva" por lo que desconoce "en qué entorno nos movemos", si se ha producido "definitivamente esa expulsión" o si se ha comunicado por parte de Vox que Vélez "no pertenece a ese partido", ante lo cual ha reconocido que, mientras no tenga "todas las noticias", deben tener "prudencia y respetar los cauces internos de cada partido y de cada formación política".

En este punto y preguntado como portavoz de Ciudadanos si la formación naranja tiene algún tipo de cláusulas o código ético respecto a los tránsfugas, ha explicado que un concejal no adscrito "no es un tránsfuga, es un concejal no adscrito", pero que a día de hoy "no se ha dado esa comunicación por parte de Vox al Ayuntamiento de Badajoz", a quien tiene que trasladar que Vélez "deja de formar parte de ese partido".

También ha manifestado que ha hablado con el alcalde, Francisco Javier Fragoso, sobre este asunto y que la posición del equipo de gobierno pasa por la "tranquilidad" y por "esperar que se de una resolución definitiva a esto" y, a partir de ello, "continuar trabajando para la ciudad", y ha apuntillado que el hecho de que Vélez sea concejal delegado de Limpieza, Parque Móvil y Poblados son "atribuciones" de Fragoso, que será quien deba convocar si hay "algún tipo de reunión".

ALTERNANCIA EN LA ALCALDÍA

Finalmente e interpelado por el hecho de que él mismo se debe someter a una votación de investidura para que se cumpla el acuerdo de alternancia en la Alcaldía entre PP y Cs y si ello cambia si Vélez pasa a ser concejal no adscrito, Gragera ha valorado que la "sensación" para él "en este sentido no cambia" y que cuando llegue el momento tendrán que ver "la situación" o "en qué entorno nos manejamos".

"Volvemos otra vez al terreno de la hipótesis, entonces, no quiero pronunciarme sin saber exactamente qué situación se va a dar; no es un alivio, no es un problema, es una cuestión particular, es decir, yo creo que esto, no sé si por suerte o por desgracia, pero no es la primera vez que sucede, además lo hemos tenido aquí en el ayuntamiento y en otros muchos ayuntamientos", ha dicho Gragera, para quien estos consistorios, "aun con este tipo de cuestiones", "han seguido funcionando con total y absoluta normalidad".

También ha dicho sobre el hecho de que Vélez pase a ser concejal no adscrito que "es una circunstancia más que se puede dar" y que "parece que se va a dar" aunque "todavía no hay nada definitivo", y que ha podido hablar con él y que le confirmó "que esta situación se había dado pero ya está", sobre lo cual ha insistido en mostrar su "respeto total y absoluto" dado que "ellos ya tendrán que aclarar su situación personal y con el partido".

Ignacio Gragera ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este viernes.