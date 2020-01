Cabezas: Cs y Vox no han sido "savia nueva" en el Gobierno local de Badajoz

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha sostenido que Ciudadanos y Vox no han sido "savia nueva" en el equipo de gobierno local, cuyos ediles "no logran hacerse con la ciudad".

"¿Los concejales de Ciudadanos y Vox han sido savia nueva al gobierno de esta ciudad? No, nosotros no vemos ningún tipo de destello, es más de lo mismo o vamos a peor, más voces para no decir nada", ha hecho hincapié.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que Cabezas ha hecho balance de los 200 primeros días de gobierno del "tripartito", sobre lo cual ha defendido que "no hay cambio tranquilo" como decía el "recién llegado al ámbito municipal" en referencia al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, y que "la gente percibe que el Partido Popular sigue en solitario en el gobierno de la ciudad, a pesar de los malos resultados que obtuvo en las elecciones municipales".

En su opinión, Ciudadanos "se ha dado de bruces con la realidad y aquello que dijo que haría en los 100 primeros días no lo ha hecho tampoco en los 200 que llevamos", a la vez que ha recalcado que desde la formación naranja "dirán" que todas las medidas "están en tramitación o en estudio y aquí paz y después gloria", y que "todavía" no sabe si reconocen al concejal de Vox como integrante del equipo de gobierno.

"Lo que sí todo el mundo tiene claro, apariencias aparte, es que están todos a partir un piñón", ha agregado Cabezas, para quien el alcalde, Francisco Javier Fragoso, "ha puesto de nuevo el piloto automático y solo se pueden esperar de él monólogos para el Club de la Comedia", y Gragera "le ha cogido el gusto al Calendario Zaragozano, el de una hoja por día, para decir 'un día menos para llegar a la Alcaldía'".

En relación al concejal de Vox y delegado de Limpieza, Alejandro Vélez, ha expuesto que dicha área municipal "le importa más bien poco" y "está más por ser el gallito arrogante del corral de la derecha", "siempre con locuras que nos llevan al Cretácico", además de ser "un problema para este ayuntamiento".

Sobre estos 200 días de gobierno, el portavoz socialista ha valorado asimismo que no ve "ningún destello de ganas por mejorar la gestión del ayuntamiento" y ha lamentado que no quieran tener programa de gobierno y se hayan "olvidado" de sus programas electorales, como también ha sostenido que en este tiempo "hay demasiadas ganas de figurar y ningún cambio significativo que promuevan las diferentes concejalías".

Igualmente, ha reconocido que en estos "200 días de vino y rosas" lo que "mejor ha hecho tripartito es reivindicar a otras administraciones", sobre lo cual ha dicho que el Grupo Socialista "también ha estado ahí reclamando lo necesario para la ciudad".

"Si fueran exigentes y eficaces en el gobierno se les podría entender esas reivindicaciones, pero no lo son, aquí todo es retraso sumado a otro retraso", ha dicho.

ACUERDO PP-CS

En su intervención, Ricardo Cabezas se ha referido al acuerdo de gobierno entre PP y CS que contenía 30 medidas y del que "nada se cumplió en los 100 primeros días y nada se ha cumplido en los 200".

Seguidamente, ha citado puntos concretos como el 5, "revisar la normativa de contratación del Ayuntamiento de Badajoz" del que "todo sigue sin revisarse"; o el 10, "impulsar y aprobar definitivamente el Reglamento de Participación Ciudadana dentro de los 100 primeros días de gobierno", en el que "ha sido al revés" y "Ciudadanos lo ha paralizado, para regocijo del PP y de Vox que no quiere ninguna participación de ningún tipo".

También ha destacado el punto 11, "modificar el Plan General y el Plan Especial del Casco Antiguo" del que no le constan "novedades"; o el incumplimiento del 26, "ampliar a los fines de semana el servicio de bus a las pedanías"; el 29, "creación de una Oficina de Atención Empresarial", o del 13-A, "garantizar la provisión de personal que garantice las funciones de limpiador-conserje en colegios".

Sobre este último punto ha considerado que Cs "ha asumido la orden del PP de que los conserjes no figuren en la RPT del ayuntamiento" cuando "dijeron lo contrario en campaña" y, por último, ha preguntado si se habrá reunido "alguna vez" la comisión de seguimiento para revisar los 30 puntos del acuerdo "ante tan desolador resultado".