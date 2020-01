Vergeles y Fragoso aparcan el debate del centro de salud Los Pinos de Badajoz

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, han coincidido en aparcar el debate sobre el nuevo emplazamiento del actual centro de salud de Los Pinos a la espera de tener sobre la mesa los estudios de viabilidad de las dos opciones que se barajan para su futuro traslado.



Estas dos alternativas son el edificio de Correos, cuyo uso por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), ya sea a través de una compra o de un alquiler, debe aún negociarse con la empresa pública postal, y el antiguo Hospital Provincial, que es propiedad de la Diputación de Badajoz.



Una opción, esta última, que para el primer edil pacense sigue siendo la prioritaria en caso de "igualdad" en la viabilidad de ambas propuestas. En este sentido, habrá que esperar a que concluya "en los primeros meses de 2020", ha señalado el consejero, el informe encargado en espacio de la institución provincial.



Ambos se han referido a este asunto en una rueda de prensa en Mérida sobre un programa de intervención social que financia la Fundación La Caixa, en la que han sido preguntado por este asunto. Así, como ya avanzara hace justo un mes el consejero de Sanidad, no hay "ninguna prisa" en tanto que la monitorización de las grietas que afectan al actual edificio en el que se ubica el centro de salud indican que "no hay riesgo inminente de desalojo".



Según ha señalado Vergeles, él y el alcalde están de acuerdo en que hay que buscar una solución al centro de salud y que hay que "explorar" estas dos alternativas. Una de ellas es el edificio de Correos, propuesto por Fragoso al presidente de la Junta al inicio de la legislatura, y que, una vez finalizado su estudio de viabilidad, para el SES es "viable".



Un edificio que no se adecuaría en su totalidad, ya que requeriría una superficie de uso de unos 3.500 metros cuadrados, según ha avanzado Vergeles, y que se ubicarían en la parte "más accesible" del inmueble, es decir, en la parte colindante a la avenida de Huelva.



La otra alternativa pasa por la cesión de una parte del antiguo Hospital Provincial por parte de la Diputación de Badajoz, y que para el alcalde pacense sería la más idónea en caso de que ambas propuestas fueran igualmente viables.



En este caso, el estudio encargado sobre la viabilidad de este edificio está en marcha, y según Vergeles debe concluir "en los primeros meses" del presente año.



Ambos mandatarios también están de acuerdo en hacer partícipe a la ciudadanía de la decisión definitiva sobre la ubicación del centro sanitario. "Cuando tengamos los dos estudios de viabilidad haremos partícipes a las asociaciones de vecinos para que puedan también opinar", ha señalado Vergeles.



"Este no es un tema político ya", ha subrayado el vicepresidente segundo, quien ha añadido que hay que buscar la solución "más adecuada" para la ciudad. Además, como ya adelantara hace un mes, los Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma, que están pendientes de su aprobación en la Asamblea, incluyen en torno a 200.000 euros para elaborar el proyecto de construcción y la primera fase del centro allí donde se decida.



FRAGOSO APUESTA POR EL PROVINCIAL



Por su parte, el alcalde ha remarcado que la posición del ayuntamiento es "clara", en el sentido de que su apuesta pasa por el Hospital Provincial, si bien ha remarcado que la cuestión se encuentra ahora en un debate "puramente técnico y económico" sobre la viabilidad de ambas alternativas.



"Nuestra prioridad en caso de igualdad es el Hospital Provincial", ha remarcado Fragoso, quien no obstante ha señalado que es el momento de esperar a conocer la valoración de los técnicos.



"Una vez que el debate se acabó, todos los edificios están a disposición dejemos a los arquitectos, ingenieros y técnicos, y hablaremos cuando tengamos los estudios encima de la mesa. Hasta entonces, conjeturas que solo sirven para enrarecer el ambiente", ha apuntado el alcalde.