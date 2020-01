El cartel 'Carnajoz' anunciará el Carnaval de Badajoz y hay más de 8.800 inscritos

Ep

Más de 8.800 personas se han inscrito para participar en los diferentes concursos del Carnaval de Badajoz 2020, Fiesta de Interés Turístico Nacional, que se celebrará del 21 al 25 de febrero con 24 conjuntos en el Certamen oficial de Murgas junto a 21 en las categorías infantil y juvenil, y 47 comparsas de adultos, 38 comparsas infantiles, 12 grupos menores y 30 artefactos en los desfiles.



Así lo ha anunciado la concejala delegada de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer el cartel anunciador del próximo Carnaval, cuyo concurso ha ganado Juan Diego Ingelmo Benavente, residente en Castellón, con la obra 'Carnajoz'.



En la misma, se puede ver, sobre fondo oscuro, un rey león con una colorida melena llena de símbolos carnavaleros y un antifaz con motivos de la ciudad como el Puente Real, Puerta Palma, la Catedral y el Ayuntamiento.



Sobre esta imagen, de la que se editarán 1.000 ejemplares, ha comentado que el premio está dotado de 1.500 euros y que Ingelmo ya ha sido ganador de este mismo concurso en otra ocasión, así como que el jurado, compuesto por expertos en arte, personalidades con conocida trayectoria en el Carnaval y miembros de todos los grupos del Carnaval, lo ha elegido entre las 22 propuestas presentadas, dos de ellas descalificadas por no contener elementos simbólicos de la ciudad, por su colorido y por los "sutiles" detalles del antifaz.



Igualmente ha comentado que el concurso convocado este año como novedad para anunciar el Certamen de murgas ha quedado desierto por falta de calidad de los dos trabajos presentados.



CONCURSOS DEL CARNAVAL



Por otro lado, la concejala ha detallado que 8.866 personas se han inscrito para participar en los diferentes concursos del Carnaval y, en el caso del de las murgas, un total de 24, frente a las 23 de 2020, con 454 participantes que se subirán al escenario del Teatro López de Ayala del 11 al 14 de febrero en las preliminares, tras las cuales 12 pasarán a las semifinales del 18 al 19 de febrero y seis a la final el 21 de febrero.



El sorteo del orden de actuación será este sábado, día 11, en la Concejalía de Juventud y como en años anteriores se pondrán entradas a la venta por internet y de forma presencial en la plaza de toros.



Respecto a los concursos de murgas infantiles y juveniles, ha concretado que contará con 21 grupos y que se celebrará el sábado 15 y el domingo 16 de febrero en el caso de las infantiles y el lunes 17 de febrero las juveniles. El sorteo del orden de actuación será también este sábado 11 en el Círculo Pacense.



En el caso del Desfile de las comparsas infantiles, también ha aumentado la participación de 34 a 38, mientras que este año habrá 47 comparsas adultas, 12 grupos menores y 30 artefactos en el Desfile del Domingo, según Montero de Espinosa, que ha resaltado que el sorteo del orden de los mismos será el domingo 19 de enero en el Teatro López de Ayala.



En relación a las comparsas, ha adelantado que habrá una representación de las mismas en la feria de turismo Fitur donde actuarán el jueves 23 por la mañana, un espacio en el que se suele presentar también el pregonero y sobre lo cual ha señalado que se dará a conocer "en esas fechas" y que, en todo caso, la intención es que sea una persona "que quiera el Carnaval porque es su seña de identidad", por lo que "seguramente" apostarán por un extremeño o un pacense con "mucha relación con el Carnaval de Badajoz".



DECLARACIÓN DE INTERÉS INTERNACIONAL



En su intervención, Lara Montero de Espinosa ha explicado, a preguntas de los periodistas sobre el expediente para declarar el Carnaval de Badajoz como Fiesta de Interés Turístico Internacional, que "a día de hoy no se ha adjudicado la última parte de la licitación", la asesoría técnica, que "en breve tiene que salir" para, una vez se entreguen los papeles, esperar al Ministerio de Turismo.



En este sentido, ha afirmado que es "complicado" y que "no hay tiempo" para que el Carnaval de Badajoz estrene este año esta declaración de Interés Internacional, aunque ha confiado en que esté lista de cara a 2021.



Del mismo modo y preguntada por el Entierro de la Sardina, ha comentado que tendrá lugar el Martes de Carnaval en San Roque como en años anteriores pese a que la Falcap, artefactos y grupos menores mantienen que no participarán en el mismo y están trabajando en "alternativas" que, según ha comentado, no se podría celebrar en el mismo horario por temas policiales, mientras que el desfile infantil del Lunes de Carnaval en este mismo barrio se sustituirá por actuaciones de murgas infantiles.



Interpelada por la 'Pasarela de Don Carnal' estrenada el pasado año como novedad, ha afirmado que se está valorando su celebración por motivos de seguridad debido a que, según ha ejemplificado, el Sábado de Carnaval de 2019 atrajo a Badajoz a 250.000 personas, lo cual "implica" que los dispositivos policiales "no solo pueden ir orientados única y exclusivamente a una actividad concreta u otra".

Y, ha concluido que "también tenemos que tener en cuenta a dónde se desplaza o dónde se sitúa toda la ciudadanía".