El PSOE de Badajoz apuesta por regalar juguetes no sexistas y no violentos

El Grupo Municipal y el Equipo de Igualdad del Partido Socialista de Badajoz han remarcado este lunes su apuesta por regalar en estas fechas navideñas juguetes no sexistas y no violentos.

A través de una nota de prensa, los socialistas pacenses ha indicado que "el mejor regalo es la igualdad", ya que para los niños y niñas los juguetes marcan en gran medida sus aficiones, gustos y habilidades futuras, por ello han abogado por que se tenga en cuenta la importancia de "superar los estereotipos sexistas y dejar paso a la imaginación infantil".

Y es que la concejala socialista Margarita de la Fuente ha señalado que, cuando se adquiera un juguete, la persona que lo compre se pare a pensar, ya que después su utilización va a estar relacionada directamente con la educación de los menores.

"Juegos y juguetes son instrumentos fundamentales del aprendizaje y la socialización, y son determinantes en su futura educación y en el modelo de sociedad que van a crear. El futuro se construye día a día y somos las personas adultas las que tenemos que mostrarles todas las opciones para que aprendan, desde el juego, a evitar los roles machistas y violentos. Las niñas y los niños tienen derecho a vivir en una sociedad igualitaria y libre de violencia", ha indicado el PSOE pacense.

Así, de acuerdo a un decálogo por unos juguetes no sexistas, el PSOE ha recordado que el juego es libre y espontáneo y que no hay juguetes de niñas o de niños, además de incidir en que los colores no son de niños o de niñas, no tienen sexo.

También ha aconsejado escoger juguetes que respondan a las inquietudes y a la diversidad de cada persona, revisar los juguetes para que sean seguros, acordes con la edad y libres de prejuicios sexistas, así como regalar juguetes que permitan a niñas y niños cooperar y compartir espacios, tanto públicos como privados.

De la misma manera, el PSOE de Badajoz ha sugerido buscar juguetes para desarrollar diversas capacidades y habilidades de niñas y niños, tanto juegos tranquilos, como aquellos que requieren actividad física, además de elegir juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación, así como el desarrollo de sentimientos y afectos, tanto para niñas como para niños.

Finalmente, ha apostado por rechazar juguetes, juegos y videojuegos violentos, toda vez que se debe fomentar la resolución de conflictos de forma creativa, constructiva y positiva, además de desarrollar imágenes diversas y libres de prejuicios, ya que las imágenes publicitarias de juguetes muestran "modelos estereotipados", ha sentenciado.