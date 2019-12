Un incendio "llamativo" en la cárcel de Badajoz afecta al Área de Bibliotecas

Ep.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha confirmado que esta pasada madrugada alrededor de las 3,30 horas se ha producido un incendio en dependencias del Centro Penitenciario de Badajoz, en concreto en el Área de Biblioteca y de Archivos afectando también a dependencias policiales contiguas sin acarrear daños personales.



El incendio, "aunque llamativo", según ha comentado, "no ha causado ningún daño de tipo personal" y se están valorando los daños materiales "en este momento", aunque "parece ser que la zona de Archivos más afectada es la que tiene los archivos más recientes que están informatizados", y por tanto desde ese punto de vista están "tranquilos de que no se hayan perdido datos importantes".



También ha señalado que los bomberos y la policía están procediendo a la investigación de cuáles han podido ser las causas de este incendio que "ha estado totalmente localizado en esas áreas que, por ser de noche y una zona que no estaba en ese momento concurrida, no ha habido que lamentar ningún daño".



García Seco ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras mantener un desayuno navideño en el que se ha referido, por otro lado, a que está en investigación un "asalto" producido en una gasolinera situada en la salida de Badajoz por la Carretera de Madrid "con una persona con la cara cubierta" y que, por tanto, "todavía no se ha podido identificar".