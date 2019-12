Cs: "Vara quiere esconder que su partido en Madrid está negociando desde la cárcel"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha señalado que el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, quiere esconder tras una cortina de humo que "su partido en Madrid está negociando desde la cárcel con los que quieren romper nuestra nación y con los que defienden una España a dos velocidades donde los extremeños van a ser los grandes perdedores".

Por ello, en el pleno del próximo jueves, sólo el Grupo Socialista lleva una propuesta para que los grupos se pronuncien sobre la condena al franquismo y todo lo que ello conllevó.

"Los problemas de los extremeños son otros. Y por eso nosotros vamos a preguntar sobre temas de actualidad como la salida de los jóvenes de la región que, durante las comparecencias de altos cargos de la semana pasada calificaron como anécdota", ha destacado Salazar.

El diputado de la formación liberal ha indicado que "nosotros defendemos que eso no es así" y por ello van a preguntar en el Pleno del jueves si al gobierno le parece una anécdota que los jóvenes se vayan de Extremadura, si tienen respuesta de por qué los índices de natalidad están cayendo y una tercera cuestión dirigida a Vara sobre cómo valora que la región haya perdido 2.400 habitantes en seis meses.

"Problemas reales de Extremadura, no cortinas de humo", ha incidido Salazar quien ha puntualizado que "en esta región necesitamos trabajar para que no se vayan los jóvenes o los que lo hagan sea por voluntad propia y no porque no tengan alternativa".

Junto con ello, ha destacado que el presidente autonómico debe dejar de esconderse tras cortinas de humo y "salir y dar la cara" y que diga qué le parece que el gobierno de la región vaya a negociar "con aquellos que no creen en la solidaridad entre territorios y que consideran que Extremadura es una región de segunda".