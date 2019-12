3.000 habitantes del este de Badajoz afectados por el segundo dividendo de la TDT

Ep

Varios municipios del este de Badajoz se verán afectados los días 19 y 20 de diciembre por el cambio en las frecuencias de emisión en la TDT, por lo que los usuarios deberán resintonizar sus televisores y adaptar sus sistemas de antena colectiva con la mayor rapidez posible.



En concreto, los canales afectados son Clan y TeleDeporte, y se estima que la población afectada asciende a 2.776 habitantes, que captan su señal a través del emisor Guadalcanal II, según informa RTVE.



Este cambio se produce por la liberación del Segundo Dividendo Digital, que permitirá el próximo despliegue de redes ultrarrápidas 5G en la banda de 700 MHz.



Al no existir periodo de simulcast, RTVE señala que es "urgente" contactar con un instalador autorizado para proceder a adaptar la antena a los nuevos requerimientos técnicos, pues esta es la "única forma de poder seguir sintonizando" estos canales.



El proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital no conllevará la aparición ni desaparición de canales de televisión, simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT.



Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, caso de los municipios de la provincia de Toledo afectados, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas públicas previstas.



En cualquier caso, es conveniente consultarlo con un antenista autorizado lo antes posible, para evitar las aglomeraciones de última hora.



No obstante, independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, todos los ciudadanos y ciudadanas deberán resintonizar sus televisores para poder disfrutar de la oferta completa de TDT.