6 millones para el nuevo Área Contratación y Fondos Europeos de la Diputación Badajoz

El diputado delegado de Contratación y Fondos Europeos, Andrés Hernáiz de Sixte, ha comparecido en rueda de prensa junto a la directora del Área, Ana Frade, para explicar y desgranar el contenido y las cifras de esta nueva delegación creada en la actual legislatura.

Hernáiz ha explicado que “si bien hasta ahora tanto la contratación centralizada como la gestión de los fondos europeos se incardinaban dentro de las delegaciones de Economía y Desarrollo Local respectivamente, se consideró oportuno dotar de sustantividad propia a toda la actividad contractual de esta Diputación en aras de obtener la mayor agilidad y dinamismo posible en una materia tan relevante para el correcto funcionamiento de los servicios públicos y con una incidencia tan directa sobre la calidad de los mismos”.

El diputado ha destacado que por medio de esta nueva Área “los municipios vuelven a copar el centro de toda nuestra atención”, poniendo a su entera disposición un servicio integral en materia de licitación electrónica para agilizar su actividad administrativa y proporcionarles el nivel de seguridad necesario en una materia tan relevante para el día a día de los Ayuntamientos.

Respecto al presupuesto global del Área, el montante asciende a la cantidad de 6.154.467 euros, repartidos entre los servicios de Contratación Centralizada y la Oficina de Fondos Europeos.

La Contratación Centralizada cuenta con un presupuesto propio de 3.168.857 euros, destinando un 15% (476.900 euros) a gastos de personal, un 10 % (325.957 euros) para inversiones y un 75% (2.365.000 euros) para gastos corrientes.

Hernáiz de Sixte ha precisado que el mayor porcentaje del presupuesto del Servicio de Contratación Centralizada se debe al gasto corriente puesto que su consignación obedece a la contratación conjunta de todos aquellos bienes y servicios de uso común para todas las Áreas y delegaciones, “necesarios para el correcto funcionamiento de la totalidad de los servicios prestados desde esta Diputación, tanto desde la entidad general como desde sus organismos autónomos y consorcios”.

Según el diputado, su razón de ser “no es otra que la consecución de las economías de escala y los importantes volúmenes de ahorro que esta modalidad de contratación centralizada posibilita”.

En este sentido, el reparto del gasto corriente (2.365.000 euros) se desglosaría entre un 85 % para la contratación conjunta del servicio de telecomunicaciones y el 15% restante para la contratación, también conjunta, del servicio de comunicaciones postales y agencia de viajes, así como para la adquisición del material de oficina no inventariable, mobiliario diverso y el vestuario de uniformidad y protección individual de los trabajadores.

Oficina de Fondos Europeos

En lo que respecta a la Oficina de Proyectos Europeos, esta cuenta con una consignación presupuestaria para este año 2020 de cerca de 3 millones de euros (2.985.610 euros) destinados, entre otras cuestiones, a la gestión de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) concedidas a la Diputación de Badajoz y cuya ejecución corresponde al Área de Fomento, en dos áreas urbanas:

Montijo-Puebla de la Calzada y municipios limítrofes con un importe de 1.217.684,88 euros y centrada en los municipios de La Garrovilla, Lobón, Montijo, Puebla de la Calzada, Torremayor, Valdelacalzada, además de las tres entidades menores Barbaño, Guadajira y Lácara.

Entorno de Villanueva de la Serena con un importe de 1.308.022,13 euros y con influencia sobre los municipios de Villanueva de la Serena, La Coronada, La Haba, Magacela, Rena, Entrerríos, Valdivia y Zurbarán. Ambas EDUSI serán desarrolladas hasta su conclusión en el año 2022.

En cuanto a los objetivos temáticos de estas actuaciones, los mismos se centrarán en OT2 para mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas; OT4 con la idea de favorecer la transición a una economía baja en carbono construyendo carriles bici para conectar los municipios.

Se instalarán luces LED en el alumbrado público y se mejorará la eficiencia energética de algunos edificios; OT6 para conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Se rehabilitarán edificios patrimoniales y zonas verdes; OT9 que promueve la inclusión social y la lucha contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Sobre el resto del presupuesto de la Oficina de Proyectos, se destinará al seguimiento, la certificación y la justificación de los gastos realizados por otras áreas de Diputación, en el marco de proyectos europeos como “Rutas y Desenvolvimiento Cultural del Lago de Alqueva 2020, “Atlantic Net Sky para consolidar una red de áreas naturales en el área atlántica vinculada con el “astroturismo”, utilizando el cielo nocturno como su principal atractivo; “Innocastle” con el objetivo de garantizar la preservación sostenible de castillos, mansiones, jardines y señoríos históricos; “Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular”, para trabajar en la mejora de estas vías y potenciar su carácter transfronterizo, contribuyendo al desarrollo sostenible de sus territorios; “Globaltur_Euroace que pretende fomentar el desarrollo económico de las zonas rurales a través del turismo y revalorizar su patrimonio histórico, cultural y natural.

Además, “Eurobird”, proyecto que promueve la conservación, protección y promoción del patrimonio natural y cultural del territorio en los espacios de Extremadura y Alentejo que realizan actuaciones para el avistamiento de las aves; “Mirada; motivación e inserción laboral Diputación Activa” para impulsar un crecimiento equilibrado y sostenible en la provincia de Badajoz y luchar contra la despoblación en el medio rural.

También, “Genera tu actividad formación/autoempleo/contratación”, cuya La finalidad es incentivar y promover los proyectos que aumenten la empleabilidad y el emprendimiento de las personas jóvenes que habiten o vayan a habitar en municipios que no formen parte de una gran área urbana; “Localcir: promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular”; “Biotrans: “Gestión integrada de la biodiversidad en el área transfronteriza”, cuyo fin es la biodiversidad en Centro-Alentejo-Extremadura mediante la puesta en marcha de acciones concertadas para proteger y conservar grupos biológicos y especies identificadas en la zona, tanto de fauna como de flora; “Smart Energía” y el “Proyecto Life my Building is Green”.

Para terminar, Hernáiz de Sixte ha querido hacer mención al compromiso firme y decidido de la Diputación de Badajoz con la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como el leitmotiv de estos Presupuestos para el año 2020 y en adelante.

“Se trata, en definitiva -ha redundado-, en la puesta en marcha de todas las políticas públicas contenidas en estos Presupuestos, tratar de construir un futuro mejor para todos sin comprometer el de las generaciones venideras.

En este sentido, el conjunto de las actuaciones llevadas a cabo desde esta Área de Contratación Centralizada y Fondos Europeos garantiza el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, el trabajo decente y el aprendizaje permanente, la producción y el consumo responsable, así como, la construcción de instituciones sólidas para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas de igualdad de género.