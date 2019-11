PSOE pide al gobierno de Badajoz ilumine artística en la fachada de San Agustín

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido a la Concejalía de Alumbrado que instale iluminación artística en la fachada de San Agustín de la capital pacense.

El portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, ha instado a que, "ahora que el tripartito formado por PP, Cs y Vox están dispuestos a contentar a los vecinos atendiendo todas sus demandas tras años de maltrato e indiferencia del PP", atiendan una petición de 2017 de la Parroquia Santa María la Real de San Agustín, "solicitud que desde la iglesia volvieron a requerir en 2018 y en septiembre pasado, y por lo tanto en la presente legislatura".

Para Cabezas, "es una obra menor lo que se está pidiendo y ya es conocida por parte de la Concejalía de Alumbrado que, en las recientes obras del templo parroquial, se encargó de retirar los tres puntos de luz que existían con anterioridad por orden de la Dirección de Patrimonio".

También, ha valorado que "sería bueno que un monumento tan relevante y querido en la ciudad como es San Agustín contara con iluminación para visualizar su fachada y una forma directa de potenciar nuestro patrimonio", recordando que la intervención en la fachada comenzó el 16 de abril de 2017 y terminó en julio de ese mismo año.

Desde la Parroquia de Santa María la Real, en escrito dirigido al alcalde, solicitan "uno o varios puntos de luz, según determinen sus profesionales, y en lugares donde mejor servicio se pueda hacer a la ciudadanía y menos problemas conlleve tal ejecución. Para volver a iluminarla, y así, ciudadanos y turistas y demás personas que visiten el vecindario puedan admirar y valorar la belleza del templo".

No obstante, "a pesar de los tres escritos presentados desde la finalización de la obra la parroquia no ha obtenido respuesta a ninguno de ellos", ha señalado el portavoz socialista, que ha defendido que "estos temas no debieran alargarse en el tiempo, máxime cuando todos", entre los que se ha incluido, están "muy sensibilizados con el cuidado y recuperación del patrimonio de Badajoz".

Además, ha concluido, la petición supone un presupuesto muy bajo, "se trata de voluntad más que de dinero" y "es incomprensible que ni se molesten en contestar al párroco desde 2017".

A la vez que ha solicitado la retirada de dos señales de tráfico situadas "en la mismísima entrada de la iglesia" y que se busque para ello una mejor ubicación, junto con "solucionar los problemas de acerado y asfaltado del entorno" y que "desaparezca el cableado aéreo que afea los alrededores del monumento".