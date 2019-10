PSOE Badajoz presentará moción para implementar "de verdad" Objetivos Desarrollo de ONU

Ep.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz presentará una moción a pleno para profundizar en la estrategia de sostenibilidad 'Badajoz se cuida' e implementar "de verdad" y "en profundidad" los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en la ONU con acciones a poner en marcha y la participación de la sociedad y del tejido productivo.

"Definiremos quién actuará con el liderazgo del proyecto, la planificación, coordinación, la metodología, la sensibilización, la formación, información sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible para la ciudad de Badajoz", ha anunciado el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, que ha recordado que el Gobierno de España, la Federación de Municipios y Provincias o la Diputación de Badajoz han asumido estos ODS.

Ha agregado que también pretenden contribuir a que esos ODS se vean reflejados en los presupuestos municipales para 2020 y que, con esta moción, quieren ayudar a implementar la citada estrategia de sostenibilidad presentada este pasado lunes por el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso.

Sobre dicha estrategia, ha valorado que Fragoso pretendió presentar "algo inconexo", "un batiburrillo de ideas no maduradas", "una confusión de mensajes que, difícilmente, pueden sensibilizar a la ciudadanía" y "un cúmulo de propaganda que choca en este periodo electoral" y buenas intenciones" que con los "antecedentes" del anterior equipo de gobierno el PP "será imposible llevar a cabo".

"Toda la verborrea de ayer del señor Fragoso fue un auténtico brindis al sol", ha sostenido, a la vez que ha criticado que se presente como una estrategia pero que no se enmarque en ningún calendario, y que el alcalde destacase su carácter abierto a la colaboración de terceros pero que lo hace "porque no hay por dónde cogerla y todo lo que llegue bien recibido será".

Ha considerado, además, que quieren la colaboración de todos pero "empiezan mal" porque el principal grupo político del ayuntamiento, el socialista, se ha enterado por la prensa y "al final lo decidirán todo en la Junta de Gobierno".

PLAN ESTRATÉGICO

También ha comparado la citada estrategia con el plan estratégico de la ciudad que les tuvo "entretenidos" desde 2013 a 2015 con la llegada de Fragoso a la alcaldía, que contenía ocho páginas de iniciativas de las que no se ha logrado "ni media" y que sirvió, a su juicio, para dar a conocer al regidor de cara a las elecciones de 2015 "pagado con dinero público", para presentar ese proyecto cuando se solicitaban subvenciones a Europa y para "dar trabajo a las asistencias técnicas, ideólogos y empresas de la red clientelar del Partido Popular de la ciudad".

Un plan estratégico denominado 'Con B de Badajoz' que cuatro años después "no se ha puesto al día" y que "es lo mismo" que la estrategia de desarrollo sostenible "que no es estrategia y que no se sostiene en el tiempo", según Cabezas, para quien "sobre el terreno va a ser todo ciencia ficción" y que es "una tarjeta de recaudación para sacar dinero" dado que "no" lo hay para las acciones que contiene.

Ha añadido que en la estrategia dicen que realizarán programas, estudios y planes de movilidad sostenible pero llevan casi cinco años sin un metro nuevo de carril bici "de verdad" y "no ese de la pintura"; o que habrá actuaciones para mejorar la carga y descarga o para incentivar el transporte público que "hasta ahora ha sido incapaz de hacer el equipo de gobierno".

"¿Quién se va a encargar de todo esto? ¿Una asistencia técnica?", se ha preguntado el portavoz socialista, que ha remachado que el PSOE "honestamente" entiende que "esto no va a prosperar" y que el gobierno local sabe que "es muy difícil para un equipo de gobierno que ha venido realizando lo básico y lo justito" y "al que no le gusta complicarse la vida con cosas ecologistas", a la vez que ha agregado que debería centrarse en el mantenimiento "real de la ciudad".

Finalmente, ha considerado que "lo único cierto" que ha manifestado este lunes Fragoso es que "es una base de la cual partir" y que "este equipo que nos desgobierna no está capacitado para convertir en verdad el anuncio de ayer sobre estrategias de desarrollo sostenible".

"Hay trampa seguro y buscarán una externalización con toda seguridad porque ellos no son capaces de sacar adelante esto", ha concluido.