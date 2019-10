PSOE Badajoz critica que PP y Cs han incumplido 9 puntos prometidos en 100 primeros días

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha criticado que el Partido Popular y Ciudadanos han incumplido los nueve puntos del acuerdo de gobierno suscrito entre ambas formaciones y según el cual debían haberlos implementado en los 100 primeros días de gobierno.

En rueda de prensa este jueves en Badajoz, para valorar los 100 primeros días del equipo de gobierno "también llamado tripartito o por su ideología el trifachito", Cabezas ha sostenido en primer lugar que no tenía que dar esta comparecencia, porque el PSOE no ha dado dichos "días de gracia" a un gobierno en el que "ya hay muchos novatos", pero también en el que algunos concejales 'populares' "acumulan más años que los 12 concejales del PSOE juntos".

"Eso sí, bien juntos, es un equipo que está blindado con liberaciones al 100 por cien, con asesores y personal de confianza a tutiplén, que después de verlos funcionar uno se pregunta para qué le pagamos a tanto personal de confianza porque para lo que hacen", ha expuesto.

Asimismo, ha recordado que fueron PP y Cs quienes se dieron 100 días, que se cumplen este viernes, para "unas cuantas medidas" a implementar en dicho tiempo y según habían incluido en un escrito que ha denominado "las capitulaciones de conveniencia que firmaron y que propiciaron la unión de los dos partidos de derecha para salvar a la ciudad de la gestión que venían realizando, precisamente los dos" dado que en la anterior legislatura, ha considerado, estos dos mismos partidos "ya venían de la mano".

LA PERJUDICADA, BADAJOZ

En relación a dichos puntos, Cabezas ha apuntillado que no han cumplido ni una de las nueve medidas y ha lamentado que la "perjudicada" es la ciudad y sus ciudadanos, a la vez que ha citado entre dichas acciones revisar la normativa de contratación del ayuntamiento y sus organismos autónomos para que cumpla los principios de "neutralidad, transparencia y buena gestión", e implantar la administración electrónica y digitalizar los archivos municipales en la que "algo se está haciendo" aunque "a concurso no ha salido".

También se ha referido a llevar los servicios administrativos municipales a los diferentes centros cívicos; impulsar y aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana; modificar el Plan General Municipal y el Especial del Casco Antiguo para adecuarlo a la Lotus; iniciar el expediente para construir un nuevo párking en Valdepasillas; ampliar a los fines de semana el servicio de bus a las pedanías; promover la creación del Consorcio Patrimonial del Casco Antiguo y crear una Oficina de Atención Empresarial.

Según Cabezas sí se ha cumplido aunque "en parte" el punto 13A, garantizar la provisión de personal que garantice las funciones de limpiador-conserje a los colegios de Badajoz, aunque sobre el mismo ha criticado que "no lo da por bueno" porque esta figura no está incluida en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ayuntamiento.

Para el líder de los socialistas pacenses, el PP "no avisó" a Cs de que en lugar de 100 debían poner 1.000 días. "Creo que Ciudadanos se ha dado de bruces con la realidad, que se traduce en una herencia nefasta del PP en diversas áreas y que ahora ellos deben enderezar si pueden y saben y la paralización de todo, por no tener, no tenemos ni programa de gobierno", ha advertido.

Finalmente, Cabezas, que desconoce si Ciudadanos "reconoce ya" al edil de Vox como equipo de gobierno, ha considerado que la gente de Badajoz "no percibe la diferencia entre un gobierno del PP en solitario y un gobierno de PP con Ciudadanos". "Si la cosa no llega ni a cambio tranquilo, ¿la gente de Ciudadanos entenderá que esa no es la traducción del resultado electoral de mayo y lo que quería Badajoz?", ha concluido.