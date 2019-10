PSOE Badajoz organiza 'Ripio Tour' para dar a conocer las "grandes escombreras"

Al respecto, ha puntualizado que las escombreras "ahí siguen" desde que se visitaron en el primer 'Ripio Tour' de 2017 y que "han ido a más", así como que hace dos años el PSOE recalcó que más de 30.000 toneladas de escombros estaban depositados en solo cinco zonas: barriada de Llera, Las Vaguadas, La Banasta, Caya y Carretera de Sevilla.

De este modo y, para dar a conocer "de nuevo", el estado actual de los vertederos que resultan peligrosos por amianto, por riesgo de incendio o por las plagas de insectos y roedores que provocan, el PSOE organiza dicho 'Ripio Tour', cuya ruta incorpora los vertederos "más importantes".

En concreto, comenzará a las 10,30 horas con salida desde la plaza de la Barriada de Llera, Calle Maruja Mallo, teniendo previsto terminar en el restaurante Las Bóvedas donde el Grupo Socialista invitará a los asistentes a un refrigerio.

Para el PSOE, "los vertederos ilegales son ejemplo de dejadez por parte de la administración local, que no ha actuado suficientemente", por lo que el 'Ripio Tour' "quiere dar un toque de realidad más allá de lo que el ojo no ve y sensibilizar a la ciudadanía en lo negativo de estas prácticas y al ayuntamiento en su responsabilidad de que esto no siga ocurriendo".

UN MAL CRÓNICO

La concejala socialista, Ana Rufo Morgado, ha señalado que la ciudad de Badajoz está rodeada por vertederos ilegales que acumulan todo tipo de materiales, incluidos escombros de la construcción, algo que en su opinión "se ha convertido en un mal crónico de esta ciudad y desgraciadamente casi una seña de identidad".

"Aunque el equipo de gobierno culpa a la ciudadanía de su falta de civismo, la realidad es que desde el consistorio no se han implementado medidas para solucionar el problema" según Rufo Morgado, para quien "a día de hoy no" se cuenta con ningún punto de recogida de ripios legal en la ciudad "salvo la planta ubicada en Gévora que está al máximo de su capacidad".

Ante ello, ha reclamado un plan a tres años para acabar con los vertederos incontrolados, a la vez que ha recordado que en 2016 se cerró el mayor vertedero ilegal de la región, el de Las Cuestas de Orinaza, para el posterior sellado y regeneración de esta zona por parte de la Junta de Extremadura y que el siguiente vertedero combatido fue el denominado de 'Las Canteras', en la barriada de la UVA-Santa Engracia.

En este sentido, el PSOE ha lamentado que "esos han sido los avances en los últimos años" y que en la actualidad el único sitio al que se pueden llevar estos residuos es la planta de recogida de residuos sólidos urbanos ubicada en Gévora, "que pudiera tener problemas para seguir prestando el servicio, lo que agravaría la situación para el traslado de residuos".

Por ello, el Grupo Socialista presentará un moción en la Comisión de Salud y Medio Ambiente para que "el tripartito se ponga manos a la obra de una vez por todas y doten a la ciudad de un planta de recogida de ripios".

El PSOE ha asegurado por último que "harán bandera" de este tema durante la legislatura para conseguir que Badajoz cuente con una planta de recogida de residuos sólidos urbanos "acorde a la ciudad que es, como tienen la mayoría de ciudades y municipios importantes de nuestro entorno".