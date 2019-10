Cabezas propone comisión extraordinaria para analizar situación de bomberos de Badajoz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha propuesto este martes la creación de una comisión extraordinaria para analizar el incendio en la panificadora, marcar tiempos para incorporación de personal y realizar inversiones, así como para abordar la situación de los bomberos de la ciudad, cuyo futuro pasa, a su juicio, por más medios y una mejor planificación.

"El futuro pasa por un Servicio de Bomberos planificado y fuera de la precariedad. Necesitamos saber cuándo tendremos una plantilla acorde a la ciudad y necesitamos planificar las inversiones", ha señalado el líder de los socialistas pacenses, quien ha apuntillado que en el Grupo Socialista quieren colaborar en la medida que pueden y por eso su "intención es lograr un baño de realidad de la corporación".

Así pues, se va a proponer y solicitar dicha comisión extraordinaria para analizar la situación por la que pasan los bomberos y ante la cual ha confiado en que el equipo del PP sea "colaborador" porque "se trata de lo mejor para la ciudad".

En este sentido, Cabezas ha pedido que se analice "con seriedad" el incendio de la pasada semana en la panificadora y ha reclamado más medios y personal para los bomberos, a la vez que ha señalado que a mediodía de este martes había solo cinco bomberos en el parque municipal, la mitad de los que marca el reglamento, según informa el PSOE en una nota de prensa.

Igualmente, según ha valorado sobre dicho incendio de El Nevero del pasado lunes 23 de septiembre, "fueron cuatro bomberos" en un día en el que estaban siete de guardia más el telefonista. "Es decir, tres bomberos menos de los que obliga el reglamento", ha apuntado, añadiendo que, de esos siete bomberos, tres se encontraban en otra intervención y "de inmediato" se sumaron al incendio.

A su vez, el edil socialista ha agregado que "siempre" se pone como ejemplo la ciudad de Salamanca, con igual población aunque con un término municipal más pequeño y donde hay 13 bomberos de guardia frente a los 10 de Badajoz, donde la mitad de los vehículos están actualmente en "mal estado" en el parque móvil de Bomberos de Badajoz.

En relación a dicho parque móvil, ha señalado además que el mejor vehículo para intervenir en un incendio como el de la panificadora "está estropeado desde hace cuatro años y actualmente se está reparando en Sevilla", así como que a los primeros bomberos que llegaron a sofocar el incendio "se les fue la bomba, es decir, no echaba agua".

"Los tres bomberos que estaban en otro servicio de menor entidad, cuando llegaron al incendio, se les estropeó la bomba del camión. Los hidrantes no funcionaban y entonces tiraron de los camiones de Aqualia, pero los camiones de Aqualia no les sirven a los bomberos pues sale agua con presión, pero muy poca agua y los desecharon. Llevaron dos autoescalas y una de ellas -inactiva desde hace dos años- no estaba operativa por patinarle el embrague, aún así se la llevaron", ha relatado Cabezas.

REGLAMENTO DE BOMBEROS

Por otro lado, Cabezas ha sostenido que en el mes de septiembre el Servicio de Bomberos ha estado cuatro días con solo siete bomberos de guardia; 25 días con ocho bomberos; y un día con nueve bomberos de guardia.

"No se ha llegado a los 10 bomberos que marca el reglamento y aquí parece que no pasa nada. No pasa nada hasta que pasa", ha advertido.

"Después el alcalde manda mensajes de tranquilidad a la ciudadanía, pero lo cierto es que en vez de el portavoz del PSOE aquí debiera estar él y sus socios de gobierno haciendo balance para saber qué cosas se tienen que mejorar", ha sostenido.

En esta línea, ha agregado que "no es justo que el alcalde diga que con más bomberos el servicio no mejora, pues en su caso sí ha considerado que es mejor liberar al 100 por cien de los concejales y contratar a más eventuales para mejor las cosas".

Finalmente, Cabezas ha recordado que en la anterior legislatura reivindicó la situación de "precariedad" de los bomberos "en muchas ocasiones, incluso con una comisión extraordinaria de donde surgió el complemento de localización", y ha defendido que, para el PSOE, los bomberos "no pueden estar años en precario".

Por tanto, ha confiado en que "el cambio tranquilo que propugna Ciudadanos no sea tan tranquilo en este servicio" y que el edil Carlos Urueña "logre un sólida consignación presupuestaria, la que no ha existido en 2018/2019 ni en el mini Plan de Impulso", ha sentenciado.