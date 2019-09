Pregón oficial y un concierto de Mojinos Escozíos, actividades en la Feria de Zafra

En dicho programa, además, tendrán cabida un pregón taurino, atletismo y un festival flamenco, entre otras actividades.

Asimismo, el pregón de la 566ª Feria Tradicional de San Miguel, a cargo del arquitecto Manuel Fortea Luna, abrirá el programa este próximo viernes, día 27. Un acto que se celebrará en la Caseta Municipal a las 21,00 horas, y en el que además serán entregadas las primeras Medallas de la Feria Internacional Ganadera.

Ya el sábado día 28, a partir de las 17,15 horas, tendrá lugar el XXXVIII Cross de Atletismo Feria de San Miguel, organizado por el Club de Atletismo Zafra, con salida y meta en la Plaza de España-

Habrá premios en metálico para los atletas que participen en la categoría absoluta, en concreto, 180 euros para el primer clasificado, 125 para el segundo, 100 euros para el tercero, 65 para el cuarto y 35 euros para el quinto puesto.

También, en lo que se refiere a los trofeos, se concederán a partir de la categoría prebenjamín. Además, recibirá un trofeo el mejor atleta local de cada categoría y como novedad también el atleta más veterano.

De igual modo, a las 20,30 horas del próximo sábado, en el Pabellón Central del Recinto Ferial segedano, tendrá lugar el XXVII Pregón Taurino de la Preña 'Tercio de Quites', este año ofrecido por Antonio Martínez Guillén.

Con motivo de este evento. la Asociación Cultural 'Banda Municipal de Zafra', dirigida por Félix Soto Díaz, ofrecerá un concierto.

También el sábado, a las 22.00 horas, dará comienzo el concierto gratuito de preferia de 'Mojinos Escozíos' a las puertas de la Caseta Municipal.

Tras ellos, será el turno de 'The Best of Rock Tributo', la banda oficial del grupo 'Strenos'. La noche finalizará con el 'FIG Sound Festival DJs de Preferia', un festival con sonido e iluminación donde se jugará con el efecto megatrón, cañones de confetis, fuegos artificiales y animación musical.

Al mismo tiempo, el Festival Rociero Cristo de la Humildad pondrá el punto final al fin de semana el próximo domingo, día 29, a las 19,30 horas en la Caseta Municipal. Actuarán Joaquina Jiménez, Fany Ortiz, Rocío Roldán, la Academia de Flamenco Salva Calderón, Ángela Dance Fitness y la Escuela de Baile de Puebla de Sancho Pérez.