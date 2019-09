Fragoso: El exalcalde pedáneo de Valdebótoa utilizó dinero perfectamente justificado

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha replicado las críticas del PSOE sobre un dinero sin justificar en Valdebótoa al asegurar que el exdelegado de alcaldía en dicha pedanía "utilizó el dinero perfectamente justificado", para diferentes finalidades en el ámbito de las ferias y fiestas y de anticipo de caja, pero que hay "un problema administrativo en la justificación", porque administrativamente "choca" con normas internas como las bases de ejecución del presupuesto.

"Con lo cual me obliga a mí a pedirle que tenga que devolver el dinero, independientemente de que después él pueda a través de un principio general que es el de no enriquecimiento ilícito también de la administración pedir que se le compense por eso que hoy administrativamente le tengo que pedir que devuelva", ha explicado Fragoso.

Ha tachado, asimismo, de "injusto" tener que pedir que devuelva el dinero de algo que "en conciencia" sabe que "se lo ha gastado en el pueblo" y que "no se ha llevado ni un duro de nadie", en cuyo caso ha dicho que el primero que lo lleva a la fiscalía es él mismo, al tiempo que ha recalcado que está "seguro" que "no son 13.000" euros como alega el PSOE, sino "bastante menos" que "seguramente no llegue ni a la mitad".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su parecer ante las declaraciones realizadas este pasado martes por la concejala socialista Sara Durán en su última rueda de prensa en el consistorio con motivo de su nombramiento como nueva directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), y en la que ha pedido explicaciones al alcalde por los más de 13.000 euros "sin justificar" de las fiestas de la pedanía de Valdebótoa celebradas en 2016.

PERSECUCIÓN Y PROBLEMA ADMINISTRATIVO

Para Fragoso, Sara Durán al despedirse "parece que lo que quiere es quitar el foco" de los cerca de 60.000 euros que va a cobrar como directora general de Juventud "la nueva socialista colocada" y habla de otros temas con los que "parece" que quiere echar "una mancha de tinta de calamar" sobre algo que le "molesta mucho que es sobre la honorabilidad de personas".

Así, ha lamentado que "parece que han sido fruto de persecución a lo largo de estos años" todos los delegados del alcalde en los poblados, sobre los cuales "no hay que olvidar" que son personas que se dedican en su tiempo libre sin dedicación exclusiva a llevar toda la responsabilidad de la pedanía "y sin instrumentos administrativos".

Acerca de este caso relativo a Valdebótoa, Fragoso lo ha definido como "un problema administrativo en la justificación" del dinero de las ferias y del dinero de un anticipo de caja, y en el que "efectivamente" hay un decreto en el cual pide que, como le obliga la normativa sobre aquello que no se cree que "está bien justificado", "lo tiene que devolver".

A modo de ejemplo, y tras recalcar que el delegado de alcaldía en esa pedanía "utilizó el dinero perfectamente justificado para diferentes finalidades en el ámbito de las ferias y fiestas y del anticipo de caja", ha apuntillado que estos últimos no permiten que se hagan gastos que se consideren inventariables.

Sin embargo, ha continuado, el alcalde pedáneo se gastó una serie de euros, 200 o 300, en comprar algunos aspersores y difusores porque en algunos jardines se habían estropeado y "le corrían mucha prisa no poder hacer una propuesta de gasto para comprar 20 o 30 difusores porque se le estropeaba una zona césped".

"No le puedo aceptar esa justificación porque los gastos que se pueden justificar con este tipo de caja son solo gastos corrientes, capítulo dos, los gastos de inversión no se puede", ha razonado, para añadir otro ejemplo, como que compró materiales de obra para el arreglo de la delegación de la alcaldía en el pueblo, 600 euros, "perfectamente justificado y demostrado" pero que "tampoco" puede aceptar como justificación "porque es un gasto del capítulo seis".

También compró unos botes de pintura y unos rodillos para algún edificio municipal, lo cual se considera un gasto de mantenimiento y tampoco se puede justificar con anticipos de caja.

En el caso de las citadas ferias y fiestas, ha resaltado, se dan dos "problemáticas administrativas", al tiempo que ha ejemplificado que dados los problemas eléctricos, denunciados ante la dirección general responsable en esta materia, el exdelegado de alcaldía tuvo que poner un generador para los talleres con los niños, pero "no" se puede aceptar la justificación del gasto en gasolina del mismo, 600 euros, porque cuando presentó el presupuesto de ferias y fiestas no iba incluido.

Otro según Fragoso "error" fue que, por su circunstancia de trabajo y de tiempo, en el ayuntamiento exigen que todos los pagos de factura se hagan por transferencia "y en su caso él sacaba el dinero del banco e iba pagando porque había gente que no le aceptaba el pago por transferencia".

"Desde el punto de vista mío, de mi convicción, me parece no muy moral pedirle que devuelva de su bolsillo dinero, un dinero que está perfectamente gastado porque administrativamente efectivamente lo ha hecho mal, pero ese error administrativo no puede tener este tamaño de consecuencias pero la legislación es la que te obliga", ha insistido.

Para Fragoso, "de esto los socialistas quieren sacar una trama" y "están intentando ver si vuelve Matías Ramos pero con un color diferente al socialista", en alusión a dicho dirigente socialista condenado por corrupción, ante lo cual ha reiterado que "esto no es un caso de Matías Ramos", sino de dicho alcalde pedáneo que, con los medios y los recursos que tiene o porque su trabajo es otro, intenta solucionar los problemas "y a veces se mete la pata administrativamente".

"Aquí hay facturas de todos y cada uno de los actos", ha recalcado Francisco Javier Fragoso, que ha defendido al exalcalde pedáneo en Valdebótoa que, con los recursos que tuvo en su momento, "lo intentó hacer lo mejor posible y lo hizo administrativamente mal". "Pero aquí no hay ningún solo problema desde el punto de vista de que haya un dinero sin justificar, sino que simplemente que la justificación no me puede valer conforme a las bases de ejecución de los presupuestos municipales", ha indicado.