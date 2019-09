Vergeles urge contestación oficial a Ayuntamiento sobre terrenos Centro Salud Zona Centro

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha reconocido que "necesita" una "contestación oficial" del Ayuntamiento de Badajoz y "no una contestación en prensa" del alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, sobre los terrenos para construir el Centro de Salud de la Zona Centro en sustitución del de 'Los Pinos', aquejado de problemas estructurales.

Según ha expuesto, "hace meses" enviaron una carta al ayuntamiento solicitándole terrenos para construir un nuevo centro de salud, por lo que ha considerado que "ya" necesita dicha "contestación oficial" en torno a este tema que, en todo caso, quiere abordar "de forma sosegada" tras las pasadas elecciones municipales.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por si hay novedades relativas al Ayuntamiento de Badajoz respecto al Centro de Salud de la Zona Centro, sobre lo cual Vergeles ha comentado que están "pendientes" de verse con Francisco Javier Fragoso en un encuentro sobre el tema cuya fecha no está fijada y sobre lo cual ha agregado que, de forma "informal", lo han hablado ambos "alguna vez" que se han encontrado en algún acto.

Interpelado también por la postura de Fragoso, que aboga por el traslado del centro de salud al antiguo Hospital Provincial, de titularidad provincial, el consejero ha sostenido que quien debe ofrecer los terrenos para la construcción de un centro de salud "son siempre los municipios" y que "no se le puede pasar la responsabilidad a un tercero".

"Si esa es la mejor vía porque se entienda que es la mejor vía para todo, para vecinos, para el municipio, para todos, habrá que explorarla, pero eso será un paso posterior a que el municipio no encuentre un sitio donde se pueda ubicar el centro", ha remachado, para indicar que si esa "imposibilidad es real", "se puede constatar", el alcalde la manifiesta y los vecinos también están de acuerdo desde la Consejería "valoraríamos las diferentes opciones".

PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL PROVINCIAL

"Nunca me he negado a barajar las diferentes opciones, pero sí me he fiado de quien me dice 'oiga ponerlo en la parte donde estaba el antiguo centro de salud tiene determinados problemas estructurales el edificio", ha agregado en referencia al Hospital Provincial, que ya acogió en su día un centro de salud y acerca de lo cual ha matizado que "parece que no es sensato" salir de un inmueble con problemas estructurales como 'Los Pinos' para "meternos en otro" que también los tiene.

En todo caso, José María Vergeles ha valorado que "lo más importante" es que se produzca una reunión al respecto con el alcalde y que tienen monitorizada la seguridad de 'Los Pinos', la cual "no" arroja que haya que salir "de allí corriendo", en cuyo caso "ya tendríamos que buscar una alternativa urgente".

Una contingencia ante la cual, además, el SES cuenta con una "posibilidad de adaptación urgente de un espacio que no está dentro de la zona".

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras asistir junto al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a la firma con alcaldes de la provincia de un convenio para la inversión en la mejora de infraestructuras sociosanitarias.

GENERACIÓN ECONÓMICA PARA EL PROVINCIAL

Interpelado también Gallardo sobre la posibilidad de destinar una parte del Hospital Provincial como centro de salud, ha replicado que el proyecto de la diputación para dicho céntrico inmueble busca la generación económica y la reactivación del centro de Badajoz y que fue consensuado con el ayuntamiento.

Al mismo tiempo, ha remarcado que en ese sentido van a seguir trabajando en aras de "llevar allí actividad reactivadora", que "en definitiva genere economía" y que "vuelva nuevamente a ser un lugar muy atractivo frente a otros modelos de comercio", y ha agregado que la postura de la diputación se refiere a proyectos "generadores de economía con actividad donde entre el capital privado".