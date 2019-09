PSOE pide explicaciones a Fragoso por 13.000 euros sin justificar de Fiestas Valdebótoa

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido explicaciones al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, por los más de 13.000 euros "sin justificar" de las fiestas de la pedanía de Valdebótoa celebradas en 2016.

Así lo ha señalado la concejala socialista Sara Durán, antes de su nombramiento como nueva directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) y en la que se ha referido a este asunto.

Desde dicha fecha, ha continuado, ha pedido al regidor en distintas sesiones plenarias que dijera el motivo por el cual el anterior delegado del alcalde en Valdebótoa no había justificado los más de 13.000 euros de las ferias y fiestas de dicha pedanía en 2016 y que manifestara también "cómo tenía pensado solucionarlo", la última vez en el pleno del pasado mes de julio y primero del actual mandato.

En su intervención, se ha referido en concreto a la pregunta formulada en este mismo sentido en febrero de 2018 y a que un mes después Fragoso le respondió por escrito señalando: "con respecto a la solución del problema planteado le informo que estamos analizando el expediente para dar una solución definitiva al mismo".

"No sabemos el motivo por el cual el señor Fragoso ha querido tapar este asunto", ha reconocido Durán, que ha expuesto que le "consta" que "ya han encontrado la solución aunque hayan tardado tres años", por lo que ha confiado que el primer edil "explique cómo se ha resuelto" ya no a ella misma, sino a toda la ciudad.

Al respecto, se ha preguntado "cómo es posible" que un problema "presuntamente administrativo y sin complejidad alguna" tarde tres años en justificarse y que "todavía" esté "sin solucionar", al tiempo que ha tildado de "curioso" que en agosto de 2016 se celebraran estas ferias de Valdebótoa y que el 5 de mayo de 2017 se cesara del cargo de alcalde pedáneo de Valdebótoa a Manuel Matito, un cese que según el PP "fue a petición propia".

DINERO "VOLATILIZADO"

La edil socialista ha aseverado al respecto que quiere saber "por qué no ha podido justificar aproximadamente 13.000 euros un alcalde tan experimentado que llevaba por entonces 13 años en el cargo" en alusión a Matito, y que "es un hecho" que Fragoso "ha pedido por escrito ese dinero a su exalcalde pedáneo".

"Entiendo entonces que le responsabiliza a él de esa volatilización del dinero", ha defendido, para preguntar a Fragoso "dónde han ido a parar esos más de 13.000 euros" que, en su opinión, "no deja de ser un robo a estas arcas municipales".

"¿Por qué no ha ingresado esos más de 13.000 euros a día de hoy en las arcas municipales a pesar de que usted se lo ha pedido por escrito? Al menos al Grupo Municipal Socialista no le consta que este ingreso se haya efectuado", ha reiterado, para interpelar "qué va a pasar ahora", si Fragoso "va a denunciar ahora a su exalcalde pedáneo para que pague lo que no pudo justificar" o si "se le van a dar facilidades a este exalcalde pedáneo para devolverlo" y, de ser así, de qué tipo.

Durán ha confiado por último en que entre este martes, día 17, y este miércoles, día 18, Francisco Javier Fragoso "de las explicaciones que lleva evitando desde hace mucho tiempo" y presente y entre la documentación "necesaria" a los medios de comunicación y al Grupo Socialista "con la máxima transparencia" en aras de poner "fin a esta ocultación que le convierte en sospechoso".

"Sospechoso de tapar a los suyos y de su supuesta mano larga que dice muy poco de él y a la que está obligado a poner luz. Dependiendo de las explicaciones que ofrezca el señor alcalde así obrará en consecuencia el Grupo Municipal Socialista", ha concluido la edil.